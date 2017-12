La revuelta contra Carmena se extiende

La primera reunión del Gobierno de Manuela Carmena sin Carlos Sánchez Mato se desarrolló ayer de forma razonablemente «amable y productiva» y con un buen «espíritu navideño». Así lo contó la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, que insistió además en la versión dada por la alcaldesa en torno a la aprobación del Plan Económico Financiero que terminó provocando el lunes la destitución del delegado de Economía: «El PEF era obligatorio y no habrá ni un euro de reducción de partidas sociales, transferencias o subvenciones a las familias que más las necesitan», subrayó Maestre.

En medio de su peor crisis, el grupo de Ahora Madrid afronta hoy el último Pleno del año con las heridas aún abiertas: a un lado, el grupo de concejales que apoya las difíciles decisiones adoptadas en estos días por la alcaldesa y en el otro extremo, los nueve ediles de IU, Ganemos y Madrid 129, contrarios tanto al pacto alcanzado con Montoro como al cese de Sánchez Mato. Este enfrentamiento, sin embargo, no sólo concierne a los 19 concejales que aterrizaron en Cibeles junto a Carmena en junio de 2015. El conflicto también ha estallado en la segunda línea del Gobierno, tanto en las concejalías como en los distritos, con cargos directivos, asesores y vocales vecinos como protagonistas.

El malestar de la corriente crítica ya se hizo más que evidente el pasado 11 de diciembre cuando nueve concejales –los mismos que se han revelado esta semana frente al cese de Sánchez Mato– firmaron un manifiesto reclamando a la alcaldesa más democracia y menos personalismos en la gestión del grupo municipal. Aquel manifiesto también fue suscrito por decenas de los cargos de confianza designados por el Ejecutivo municipal. Ahora, todas esas voces críticas han vuelto a hacerse oír con las redes sociales como altavoz. Los principales reproches van dirigidos contra lo que, los integrantes del ala crítica, consideran una traición respecto a los compromisos con los que Ahora Madrid llegó al poder: «Si nos hubiéramos conformado no tendríamos cambios y logros sociales. Vinimos aquí luchando contra la desigualdad no para aplicar políticas aplaudidas por el PP», sostenía a principios de semana Julia Cañamero, vocal vecina en Arganzuela. Muchos otros apuntan directamente a la responsabilidad directa de Carmena en la toma de decisiones equivocadas: «Solicitamos a la alcaldesa que rectifique. El Plan Económico recoge recortes de 533 millones, un 13% del presupuesto. Concretamente recoge un ingente recorte del 71% en inversiones», señaló Ángel Guillén, asesor de Ahora Madrid en la Junta de Ciudad Lineal. Este cargo de confianza lamenta que desde el Gobierno municipal «nos intentan colar cosas que son de ser un poco melones, o pensar que la gente es tonta» al tiempo que pone en el acento en la necesidad de «luchar contra la austeridad y con radicalidad democrática». José Haro, que fue jefe de gabinete de Celia Mayer y ahora asesora a Javier Barbero, también se ha mostrado duro con el rumbo emprendido por su equipo: «Los proyectos políticos crecen cuando suman. Ello obliga a vertebrar, a organizarse. Restar es mal indicador. La coherencia es el puente que une los principios con los hechos. Es imprescindible para la vida, más aún en su dimensión política. Gracias Carlos Sánchez Mato por ser ejemplo».

Uno de los dos asesores de Rommy Arce en Arganzuela cree que Carmena no ha hecho más que rendirse ante el Ministerio:«En términos prácticos las obras que estaban paralizadas por el TSJ van a seguir paralizadas porque no hay posibilidad de tramitarlas. No se ha conseguido nada a cambio de esta rendición. Es una de las «medias verdades» que está contando la alcaldía», señaló en su perfil de Twitter Toni García. José Moreno, asesor de Ahora Madrid en Ciudad Lineal, recomendó a Carmena «reconsiderar ciertas decisiones, en aras de su preocupación principal: cumplir la ley». En otro mensaje, este cargo de confianza muestra su indignación ante los argumentos dados desde Cibeles para justificar el acuerdo con Montoro: «Lo que más me flipa es que se creen su propia mierda. Que la habían construido para incautos. Se van a dar una hostia...».

Rodrigo Calvo, asesor del Gobierno de Carmena en el distrito de Salamanca, insiste en este mismo argumento para descalificar las decisiones adoptadas en torno al Plan Económico: «Serán “expertos gestores”, gente responsable, sin complejos de Edipo, pero como negociadores... mi hijo de cuatro años es más hábil». Este cargo de confianza próximo a Ganemos insiste además en que «pretender atribuir este PEF de la vergüenza a Sánchez Mato son ganas de intoxicar».