Los balcones-dormitorio ya están bajo vigilancia policial

Los balcones-dormitorio de la UVA de Vallecas, que sus moradores alquilan por 50 euros al mes, son estos días el epicentro de la vida política del barrio de Santa Eugenia. Y es que, aunque «no había constancia del tema», señalan desde la Junta de distrito, el problema ahora está subrayado en las agendas de las asociaciones de vecinos, en la de Francisco Pérez (concejal presidente de Puente y Villa de Vallecas), y en la lista de prioridades de los agentes de la Policía Municipal de Madrid. Todos estos actores se están coordinando ya para elaborar un plan que dé solución al problema.

La primera sección del proyecto de actuaciones consiste en «que la Policía Municipal controle cuántos balcones se alquilan para pernoctar en el barrio», explica el edil de Ahora Madrid en Villa de Vallecas. El objetivo no es otro que «conocer el verdadero alcance de problema del alquiler de terraza».

Elfre se queda sin casa

Mientras llegan las soluciones, la denuncia que ha hecho LA RAZÓN de esta situación de este barrio ya ha provocado cambios en estos pisos patera. «Me consta que en los últimos días hay hasta cuatro “inquilinos” que ya no tienen que dormir en las terrazas», afirma Gonzalo Ruipérez, el cura a cargo de la Parroquia de San Juan de Dios, y al que acuden las personas sin recursos para pedirle mantas que les protejan de las gélidas temperaturas de diciembre. «Dos de los menores en esta situación se han trasladado al interior de los pisos, aunque ahora tienen que compartir cama con otros familiares», detalla Ruipérez. Otro de los afectados se ha trasladado «a casa de unos conocidos en la que hay hueco suficiente para que descanse a cubierto durante las noches», y por último «otro ha encontrado trabajo en un parking durante la noche, así, duerme durante el día en el interior de la vivienda y por la noche no está en la casa». Sin embargo, no todo son buenas noticias. Y es que, según Telemadrid, Elfre –una de las personas sin recursos que se alojaba en una terraza– ha sido expulsado: «Tuve que salir y estoy con mis cosas en la calle», declaró.

«Para solucionar la problemática, es necesario determinar si es una situación puntual o un problema estructural de la zona de la Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de Vallecas», añade Paco Pérez, que señala también una realidad que complica la situación de las personas sin recursos: «La mayoría de los que están en esta situación no tienen los papeles en regla, y eso les frena a la hora de quejarse o de pedir ayuda porque tienen miedo de que se tomen medidas contra ellos por estar en situación irregular».

Por eso, los servicios sociales de Villa de Vallecas tienen ya las instrucciones de atender rápidamente a las personas en esta situación que pidan ayuda los trabajadores sociales. «Los problemas urgentes tienen que ser tratados rápidamente para que no se perpetúen», dice el concejal que, sin embargo, añade que «si la gente que duerme en las terrazas no solicita atención, no se puede hacer nada, tienen que ser ellos los que nos se acerquen a nosotros».

Dentro de las medidas que las competencias de la Junta Municipal del Distrito permiten tomar, Pérez señala que «existe la posibilidad de pernoctar en el albergue del polígono industrial de Villa de Vallecas. También es posible tratar de acceder al parque de vivienda social del Ayuntamiento, no así, al de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) que depende de la Comunidad». Además «a través de Cáritas también se pueden conseguir soluciones», subraya el edil. «El objetivo que tenemos todos los involucrados en la solución del alquiler de los balcones en la UVA de Santa Eugenia es conseguir que los menores que pernoctan en el exterior de las viviendas estén protegidos y conseguir acabar con la lacra», concluye Pérez.