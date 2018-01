Metro de Madrid: El billete en papel pasa a la historia

Metro de Madrid se ha despedido, tras más de cien años de historia, los billetes en papel. Desde el pasado 31 de octubre ya no se expiden billetes magnéticos en papel y ayer fue el último día para agotar los viajes que quedaran en los billetes magnéticos pues no se realizarán canjes o devoluciones de los títulos o viajes no consumidos.

Cerca de 3 millones de usuarios del transporte público de la región tienen ya en su poder la nueva tarjeta Multi, impulsada por la Comunidad de Madrid para eliminar la utilización de los billetes magnéticos de papel en las distintas modalidades integradas en el Consorcio Regional de Transportes.

Desde hoy, la Multi hará que el billete magnético pase a la historia, aunque se seguirán vendiendo billetes sencillos a bordo de los autobuses urbanos e interurbanos sin necesidad de tarjeta alguna. Esta tarjeta, ofrece la posibilidad de cargar hasta tres títulos de transporte no personales, como son el metrobús, los bonobuses de diez viajes de autobuses interurbanos o el billete sencillo de metro. Se basa en tecnología sin contacto y se une a las Tarjetas Personales de Transporte (las que cuentan con los datos y fotografía de su titular), en las que se cargan los abonos anuales o treinta días.

Con este cambio todos los títulos del Consorcio de Transportes de Madrid dispondrán de esta moderna tecnología, que da mayor facilidad y comodidad de uso y que permite un mejor control de la operativa del transporte público. La tarjeta Multi se puede adquirir en las máquinas de la red de Metro y en los puntos de venta habituales, al precio de 2,50 euros, y tiene una duración de diez años, durante los que puede recargarse de manera indefinida. Al no ser una tarjeta personal, puede ser utilizada por diferentes usuarios, e incluso aquellos que viajen juntos pueden utilizar una única tarjeta.

La Multi se puso funcionamiento el pasado 7 de julio y durante los primeros meses, hasta el 14 de octubre, la Comunidad entregó más de 1,2 millones de tarjetas gratuitas a todos los que la solicitaron a través de la web del Consorcio.