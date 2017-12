Miles de funcionarios aún no han cobrado la extra

Durante las fiestas navideñas, el gasto de las familias se dispara: cenas, comidas y regalos son la tónica habitual de estas fechas. Sin embargo, son miles los funcionarios dependientes de la Comunidad de Madrid los que que estas navidades se han tenido que ajustar el cinturón y recortar su nivel de gasto contra su voluntad. Y es que, debido a un error administrativo y al calendario de festivos de este año, los funcionarios que tienen su nómina domiciliada en Bankia no han recibido todavía el ingreso de diciembre y la paga extra.

Los afectados son miles de funcionarios de Sanidad, Educación y Justicia que en anteriores Navidades recibían el ingreso el día 22 del mes para que pudieran dedicar los ingresos a sufragar los gastos habituales de esta época. Pero este año han confluido varias circunstancias que han retrasado el pago. En primer lugar, la orden de transferencia fue enviada por la Admistración el día 22. A esto se sumó que el 23 era sábado, un día que si bien es laborable bancario, hay entidades que no operan en esa fecha. Además, los dos días siguientes días tampoco son laborables: el 24 se celebra la Nochebuena y el 25 se conmemora la Navidad. Por último, para complicar aún más la cadena de equívocos y retrasos, el 26 es un día inhábil a efectos de transferencias europeas. Por eso, hasta hoy, los miles de trabajadores públicos afectados no preven cobrar sus nóminas.

Por eso, ante esta situación, la Consejera de Economía, Engracia Hidalgo ha enviado una nota de disculpa a los funcionarios de la Comunidad en la que excusa el retraso del pago de las nóminas y de la paga extra de este mes. En el escrito reconoce que para evitar el perjuicio a los servidores públicos, la nota de transferencia debería haber sido enviada antes del día 20 de diciembre. En definitiva, un error de previsión por el que la Comunidad pide disculpas a los trabajadores, a los que asegura que la situación no volverá a repetirse.

Aún así, las disculpas no han sido bien recibidas por parte de los trabajadores. «Reconocen que es un fallo de previsión y se agradece que tengan el detalle de dirigirse a nosotros para explicarnos por qué aún no hemos podido ingresar nuestro sueldo de este mes», explica un trabajador sanitario en conversación con LA RAZÓN. «Aunque nos envíen una carta, esto no soluciona nuestra situación», subraya el empleado, que explica también que «en muchos casos, hay trabajadores públicos que no tienen grandes sueldos y a los que les supone un esfuerzo llegar a fin de mes, más aún cuando tenemos gastos ineludibles, como durante las Navidades», remacha.

El retraso en el cobro de los salarios en el último mes del año, no ha sido una problema exclusivo de los funcionarios dependientes dele ejecutivo regional. En la Universidad Complutense han tenido el mismo problema y en Getafe la sección sindical de CSIT-UP en el Ayuntamiento ha enviado un escrito a la alcaldesa denunciando que aún no han cobrado la paga extra de Navidad. Desde el Consistorio getafense explican que las retribuciones siguen su curso habitual y que la transferencia llegará hoy.