Montoro libra a Carmena de otra crisis por la votación de los recortes

La semana más intensa del año para el Gobierno de Manuela Carmena se cerró ayer con un Pleno plagado de reproches, insultos y desencuentros entre los grupos, fundamentalmente protagonizados por el partido de la alcaldesa y el PP. El Ejecutivo municipal logró sacar adelante las ordenanzas fiscales aunque buena parte del debate giró en torno a la aprobación del Plan Económico Financiero pactado entre el consistorio y el Ministerio de Hacienda y las consecuencias que esta decisión ha tenido, entre ellas, la destitución de Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía. Con caras más serias de lo habituales, los veinte concejales de Ahora Madrid evitaron, sin embargo, la ya habitual imagen de ruptura entre sus filas cuando todo hacía presagiar lo contrario. En el orden del día aprobado a principios de semana por los cuatro grupos en la junta de portavoces figuraba la aprobación de los últimos acuerdos de no disponibilidad solicitados por el Ministerio de Hacienda. Estos acuerdos incluyen retenciones de crédito que, tras ser aprobadas por el Gobierno de Carmena, debían pasar por el Pleno de Cibeles. Hasta el día de ayer, el equipo económico de Ahora Madrid había llevado para su ratificación en el Pleno dos tandas de acuerdos de no disponibilidad: la primera por un importe de 238,3 millones de euros en retenciones –avalados en sendas sesiones plenarias celebradas en abril y mayo–; y una segunda en diciembre con un crédito retenido que suma 173 millones. Para el Pleno de ayer, estaba prevista la ratificación de acuerdos de no disponibilidad por valor de 134 millones de euros, que fueron aprobados por la Junta de Gobierno en la última semana de noviembre y el día 5 de este mes. Tras lo sucedido esta semana, el Gobierno de Carmena se exponía a que la votación de estos recortes sirviera para reeditar la misma imagen de división que el lunes con varios concejales fuera del salón del Pleno o votando en contra. Finalmente, este punto fue retirado del orden del día. Desde el Gobierno municipal se defiende esta decisión como algo normal y enmarcado dentro de los acuerdos alcanzados entre el Ayuntamiento y el Ministerio. Estos acuerdos de no disponibilidad por valor de 134,6 millones de euros están explicitados dentro del PEF que ha permitido finalmente el levantamiento de la tutela de las cuentas. En concreto, se detalla que estas retenciones, en su día notificadas a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, «serán aprobadas por el Pleno Ordinario del presente mes». Un extremo que, sin embargo, no ha sido finalmente necesario en virtud de la «paz» firmada con Montoro.