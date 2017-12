Iglesias amarra Madrid tras el desastre catalán

Tras el batacazo de en Comú-Podem el pasado jueves –en Cataluña la candidatura encabezada por Xavier Domènech perdió tres escaños–, la dirección nacional de Podemos ha comenzado ya a amarrar otros territorios con la vista puesta en no restar el poder municipal y autonómico que consiguieron en 2015. Madrid, donde en las últimas semanas se ha librado una intensa batalla entre anticapitalistas y «pablistas» y «errejonistas», ha sido el primer bastión en el que Pablo Iglesias ha purgado a los críticos. Ayer la dirección regional de Podemos Comunidad de Madrid concluía la renovación de su Ejecutiva –que se encargará de conformar las listas– y colocaba en la dirección del Grupo Parlamentario en la Asamblea a destacados «errejonistas» dando prácticamente por extinguida la tercera corriente con mayor número de adeptos en la formación. Entra en el Consejo de Coordinación del partido la diputada Mónica García, que asciende a presidenta de Podemos en la Cámara autonómica. También el ex Jemad, Julio Rodríguez, flamante secretario general de la capital, y el diputado Hugo Martínez Abarca, son las cartas «errejonistas» con las que el líder de la formación en la Comunidad Madrid, Ramón Espinar, ha mermado las fuerzas anticapitalistas. Con esta jugada de fin de año, el Consejo Ciudadano Autonómico madrileño confirmaba la sustitución de dos integrantes de esta corriente como Marco Candela y Raúl Camargo, que hasta ahora era secretario político. Jacinto Morano también sale de la Secretaría de Acción Institucional e Isabel Serra, la diputada que se midió con Rodríguez por el liderazgo de Podemos en la ciudad de Madrid, de la de Comunicación, aunque no pierde su puesto como consejera. Los cambios dejan a los anticapitalistas con tres consejeros (uno menos que hasta ahora) de los que sólo uno mantiene secretaría dentro del consejo de coordinación: la de Feminismo. También continuará como portavoz en la Asamblea madrileña, al menos de momento, otra miembro de esta corriente como es Lorena Ruiz-Huerta.

Nueve afines más

El partido ha incorporado además a su órgano de dirección a nueve consejeros procedentes de los círculos y que han sido elegidos en un proceso de primarias. Se da la circunstancia de que todos pertenecen a la corriente oficialista que encabeza Espinar que, de esta forma, se hace con mayoría absoluta en el aparato.

«La Comunidad de Madrid será un territorio decisivo en 2019. Revalidar las mayorías en los ayuntamientos del cambio es condición sine qua non para ganar las elecciones generales y seguir siendo una herramienta política de mayorías», aseguró Espinar tras confirmarse los cambios. Madrid es muy importante para la formación morada, especialmente la capital, donde precisamente se están viviendo las mayores tensiones en las últimas semanas. La destitución el pasado lunes del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato (IU), tras negarse a firmar el Plan Económico y Financiero con el que el Gobierno de Manuela Carmena cumplirá con las exigencias del Ministerio de Hacienda que él mismo había elaborado, provocó las críticas contra la líder de Ahora Madrid de varios integrantes del Grupo Parlamentario de Podemos que desencadenó en una guerra de declaraciones entre parlamentarios «errejonistas» y anticapitalistas.

Estos últimos consideraron ayer los cambios ejecutados por la dirección un «error» y un intento de apartar a «las voces discrepantes» de la formación, informa Europa Press. Creen que esta decisión es «contradictoria» con el mandato de los inscritos de Podemos Comunidad de Madrid. «Cuando nos pidan un paso atrás nos encontraran siempre dando cien pasos al frente», concluyeron en un comunicado.