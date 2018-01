Tao Ya-Lun, presente en la Muestra de Arte Digital y Tecnologías Avanzadas de Madrid

El artista visual de Taiwán, Tao Ya-Lun (陶亞倫), se presentará en la Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Avanzadas Acontemporáneas (MADATAC) en Madrid, los días 10 al 20 de enero de 2018.

Tao es un artista cuyas obras son conocidas por la incorporación de maquinaria con luces e imágenes, trabajos que destacada en las nuevas artes digitales de Taiwan, Tao explora el significado de la existencia humana en la era de la tecnología para provocar la contemplación y la reflexión.

Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional Chengchi. Anteriormente Tao ha enseñado en la Universidad Nacional de Artes de Taipei y la Universidad Shih Chien. Luego de resultar ganador de los Premios de Artes de Taipei en 1997, y fue distinguido como uno de los artistas taiwaneses más prometedores de este siglo.

Tres de sus obras en 3D - «Prado No. 1», «Prado No. 2» y «Prado No. 3» - estarán exhibiéndose en la MADATAC. Las obras fueron modificadas de acuerdo con las especificaciones de la sede de Medialab Prado, un estudio experimental multimedia en Madrid, para permitir al público ingresar a un espacio imaginativo a través de la realidad virtual y dispositivos mecánicos.

Tao cree que el espacio no es un concepto científico que está alejado de las ideologías y política personal; sino, más bien, es político y estratégico. El proceso en el cual el espacio es construido y moldeado por la historia y la naturaleza es político, generando muchas políticas espaciales diversas durante este proceso.

Actualmente, en su novena edición, MADATAC se ha convertido en uno de los festivales de arte digital más importantes de España en los últimos años. Cada año, promueve el arte vanguardista experimental y las nuevas tecnologías a través de una presentación única y fresca, que atrae a numerosos artistas del ámbito de las artes visuales, videoarte, nuevas tecnologías y el arte digital.

La exposición VR de Tao, marcará el tercer año de colaboración entre la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España y MADATAC. La introducción de nuevos medios y obras de arte taiwaneses en España y Europa ha abierto un diálogo transnacional entre artistas.

Dirigido por el Consejo Cultural de la Ciudad de Madrid, Medialab Prado es una institución responsable de planificar, investigar y promover proyectos culturales a través de laboratorios ciudadanos. Incrementando, a su vez, la participación pública en la cultura a través de sesiones de grupo de aprendizaje en línea. El estudio de la aplicación de la tecnología e Internet en la cultura, así como su nueva promoción de arte multimedia, es especialmente notable en Europa.

La habilidad de Taiwan para crear el trabajo interdisciplinar entre ciencia y arte atrajo la atención internacional después de que el artista Huang Hsin-chien (黃心健) ganara la Mejor Experiencia VR en el Festival de Cine de Venecia 2017. La participación de Tao a su vez en este festival español, aumentará nuevamente la visibilidad del potencial creativo de Taiwán.