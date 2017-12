Trabajadores de Sanidad llegan al 24 de diciembre sin cobrar

«En la sanidad madrileña hay gente con sueldos bajos, que tienen contratos temporales o que trabajan muy pocos días al mes,y no cobrar la nómina antes del día de Nochebuena les hace un agujero importante en el bolsillo». Así resume Ángel Navarro, del sindicato asambleario de la Sanidad de Madrid, la situación de las «casi 50.000 personas que tienen domiciliada su nómina en Bankia» y que no han recibido aún –suelen hacerlo los días 22 de cada mes– «su nómina de diciembre y la paga extra de Navidad».

Según explica el sindicalista, todo se debe a una cadena de errores: «el servicio de Sanidad mandó la orden de pago hoy (por ayer sábado 23), y al ser un día no laborable desde Bankia explican que la orden no se puede hacer efectiva hasta el día 26». Una situación que en cualquier otro mes no sería preocupante pero que en estas fechas plantea un horizonte complicado para varios de los empleados: «La gente necesita más dinero en los días 24 y 25». Y es que «mucha gente con salarios humildes estaba esperando el ingreso de la nómina y sobre todo de la paga extra para comprar los regalos de estas fechas tan señaladas», subraya en conversación con LA RAZÓN un trabajador de la sanidad que prefiere no decir su nombre. «Muchos de los que desempeñan su labor en los hospitales no llegan a fin de mes y mucho menos si además tienen que hacer frente a gastos que se salen de lo normal, como son los navideños», apunta. «¿Qué clase de política de empresa y de previsión es esta?», concluye su exposición.

Desde la Comunidad de Madrid señalan que el problema en los pagos «depende de los bancos» y que se debe «a un calendario en el que el día habitual de cobro es festivo» y matizan que «pagar el día 22 el mes completo y la paga extra es un adelanto, nunca sería un retraso».