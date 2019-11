¿Quién ha dicho que emprender sea imposible siendo joven y español?

Padres con su “cuando yo tenía tu edad”, abuelos con “ayyy estos jóvenes” y políticos que no paran de repetir que “el futuro está en sus manos”, frases que probablemente todos los jóvenes españoles hayan escuchado en más de una ocasión. Esta presión y el importante factor económico son solo algunos de los muchos miedos que rondan la cabeza de miles y miles de jóvenes con ideas e ilusión por empezar algo nuevo.

Publicidad

Al fin y al cabo, estamos en un momento en el que el perfil del emprendedor no es una persona recién licenciada o que ha dejado la universidad, al contrario, suele ser alguien por encima de los 40 con una amplia experiencia a sus espaldas. De hecho, en junio de 2019 de los 3.287.449 autónomos españoles, tan solo el 2% era menor de 25 años. Así, el 72,8% del total de autónomos tiene más de 40 años y y el 27,2% tiene más de 55. No solo eso, el emprendimiento entre la población menor de 30 años ha caído alarmantemente en el último año, reduciéndose en un total de 9.000 personas. Todos estos datos resultan preocupantes.

Pero, ¿cuál es el problema? ¿falta de actitud o falta de oportunidades?

El factor económico puede ser un impedimento a la hora de emprender, y más aún si eres joven. Sin embargo, este aspecto no ha frenado a estos trece emprendedores. Todos ellos han coincidido en lo mismo, trabajar duro, invertir tiempo y dinero y confiar en el proyecto que se quiere crear son las claves para emprender y que salga bien.

A los creadores de la organización sin animo de lucro Be Wild Be Proud, Mario Marty, David Fernández y Nacho Pamies la motivación de crear un impacto que generase “una mirada humana del mundo en el que vivimos” les permitió sacar a flote este proyecto, que tiene muchos planes de futuro con iniciativas como La Expedición 2020: un viaje por Marruecos para 15 jóvenes profesionales cuyo objetivo es movilizar a la comunidad viajera de España en pro de un turismo comprometido con el desarrollo sostenible.

Publicidad

Carlota Palomo y Sofía Aranda, son otras de las empresarias que tienen como objetivo poder vivir de su negocio, Scar, una marca de pendientes de calidad a un precio asequible. Ambas unieron sus conocimientos en diseño gráfico y en moda, invirtieron sus ahorros y comenzaron con la creación personal de cada uno de los productos elaborando manualmente incluso el empaquetado. Su clave para triunfar fue “vender donde nadie vendía” y esto les generó clientas que volvían cada día a por nuevas cosas.

Otra de las opciones para conseguir financiación sin quedarse sin ahorros, es buscar inversores. Así lo hicieron Baldomero Sánchez y Alejandro Sáez, creadores de EgoGames, una plataforma de eSports que a día de hoy ya está presente en más de 130 países. Aprovechando su modelo innovador y el mercado emergente en crecimiento estos dos jóvenes crearon un gran abanico de inversores, que según cuentan han, “podido seleccionar y que a día de hoy nos ha permitido llevar a cabo dos rondas de financiación de la compañía”.

Publicidad

Y, ¿Qué es de las ayudas de El Gobierno?

“Un país que no invierte en I + D se olvida de su futuro” así lo creen Baldomero e Ignacio que consideran que desde el Gobierno “deberían ayudar con subvenciones, exenciones a la Seguridad Social e impuestos de sociedades reducidos a todas aquellas empresas constituidas por jóvenes emprendedores”.“Los jóvenes emprendedores serán los contribuyentes del mañana”, según alegan los creadores de Be Wild Be Proud que exigen a“los distintos partidos políticos observen el tejido de emprendedores/as jóvenes que existen en nuestro país”.

Jóvenes como Candela Rubio, que acaba de abrir la tienda de ropa Dale Candela bajo la filosofía de hacer la moda más cercana al consumidor, critican la cantidad de gastos que hay a parte del negocio en sí, tasas, licencias, que el Gobierno no cubre y que tal y como afirma “deberían ser para los jóvenes emprendedores, si no gratuitos, mucho más asequibles”.

“La gente que lo hace no tiene ningún apoyo, nada más fundar la empresa te funden a impuestos y hay muy pocos beneficios que sirvan de verdad por no decir ninguno para pequeñas empresas o startups” así lo afirman, José Manuel Arias, Ignacio Carrera y Baldo Gas, creadores de Chef Digital, una agencia de marketing especializada en el sector gastronómico.

Ibai Martinez, General Manager y socio de TEAMLABS, Laboratorio de Aprendizaje que está revolucionado la educación superior con una innovadora metodología basada en el emprendimiento en equipo y el learning by doing, coincide en que las ayudas muchas veces no son las suficientes y lo plantea como “un gran desafío sobre el que construir políticas funcionales y duraderas en el tiempo”.

¿A qué obstáculos se enfrentan los jóvenes emprendedores?

Publicidad

El desconocimiento a la hora de emprender está siempre presente a la hora de crear un negocio. Aún así, enfrentarse con optimismo a este desconocimiento es fundamental para emprender y, de hecho, Guillermo Serrano y Nacho, componentes y creadores del grupo musical Dos de Ginebra, lo definen como “lo bonito del proceso, el ir hacia lo desconocido y adentrarnos por completo con nuestro proyecto”.

Otro de los frenos a la hora de emprender es el miedo al fracaso. Ver tu negocio prosperar “ es la compensación por el riesgo asumido, y como suele decirse, quien no arriesga no gana” según Candela Rubio que dejó el miedo atrás con el objetivo de “conseguir un trabajo digno antes de los 30”.

Ante estos posibles errores y obstáculos que pueden aparecer a la hora de emprender hay distintas opciones. Por ejemplo, los creadores de EgoGames decidieron contar con el asesoramiento de KPMG, PwC, Deloitte y Publicis Groupe, para, “estar lo mejor rodeados posibles y evitar cometer errores”. Otros, como Baldo, Kiko e Ignacio decidieron aprender de los errores, y poco a poco han ido mejorando fallos que encontraban en su forma de trabajar, y amoldando sus servicios, “nuestros clientes necesitaban servicios específicos por lo que nos pusimos manos a la obra” cuentan a La Razón.

Ibai Martinez, experto en el método de enseñanza learning by doing, señala alguno de los errores que los jóvenes suelen cometer como: “enfocarse en buscar soluciones sin haber profundizado en los verdaderos problemas que necesitan ser resueltos; hacer inversiones desmedidas sin validar que existe un problema y sin medir la efectividad de las soluciones planteadas; enfocarse en buscar inversión en vez de buscar los primeros clientes o crear equipos de proyecto por afinidades personales y no por competencias profesionales”.

¿Cuál es el secreto para emprender?

Todos los jóvenes con los que hemos podido hablar coinciden, ¿El secreto?: la motivación. “Lo bonito es que es una primera vez, y de las primeras veces te acuerdas para siempre” ese fue el impulso y la ilusión de Guillermo Serrano y Nacho Diaz para emprender en un grupo de música Dos de Ginebra. Una apuesta arriesgada teniendo en cuenta que vivimos en una industria musical que “no es nada fácil y en la que cualquiera puede ser cantante”. Sin embargo, estos dos madrileños se lanzaron a la piscina con la improvisación por bandera y con la intuición, que según ambos músicos “es un factor vital, porque emprender en algo es lanzarte al vacío con más o menos certeza de que las cosas pueden salir bien”, de que obtendrían un buen resultado.

En ello coinciden los creadores de Be Wild be Proud que destacan que, “las intuiciones suelen ser fruto de los sueños. Si no perseguimos nuestros sueños, de alguna manera estamos dejando de vivir como querríamos hacerlo”. Las creadoras de Scar consideran que la intuición es “súper importante” pero que también hay que conocer el mercado y saber “dónde te estás metiendo”. Según Ibai Martínez “no confiar en nuestra intuición sería desperdiciar un recurso, porque representa lo vivido y nuestra manera de ser y estar en el mundo”.

Por tanto no cabe duda de que emprender no es tarea fácil, pero no es imposible. Los jóvenes españoles tienen en su mano el futuro del país y de su motivación y ganas depende que sus negocios prosperen. Esperemos que el “cuando yo tenía tu edad” de los jóvenes españoles a sus futuros hijos esté cargado de actos valientes que han traído consigo negocios prósperos.