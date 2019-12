Entrevista a Laurence Tubiana: «China, India y Canadá avanzarán si la UE anuncia ser neutra en emisiones»

La directora de la European Climate Foundation y una de las artífices del Acuerdo del Clima de París explicó ayer a los periodistas cuáles son para ella los entresijos de la cumbre.

–¿Cabe esperar que el viernes se pueda afirmar que ha habido más ambición?

–La situación puede cambiar totalmente acerca de como están las cosas de aquí al viernes. En una COP los negociadores tratan de bloquear cosas para tomar decisiones políticas después. El anuncio europeo (cero emisiones netas en 2050) va a dar energía a todo el proceso. Es una señal importante no solo por dar una cifra, sino porque es un compromiso económico y político. Este anuncio dinamizará la cumbre. En Europa, el cambio de visión de futuro ya está hecho.

–¿Lo más importante de la Cumbre ocurrirá fuera?

–Sí, es así siempre. Su utilidad es fijar las ideas y ver que cada uno tiene que ir en esa dirección. El futuro no es una evolución incremental (de reducción de emisiones), sino una transformación muy profunda.

–La descarbonización de la U.E ¿a qué países podría empujar a ser más ambiciosos?

–China es la prioridad. Pero creo que India, Indonesia, Sudáfrica, Canadá también podrían mejorar tras este anuncio. Algunos países de Latinoamérica podrían ser mucho más ambiciosos.

–¿Con qué medida diría que que la COP ha sido un éxito?

–Que tengamos un texto que recoja el diagnóstico de la ciencia que diga dónde tenemos que ir; una formulación sobre la ambición colectiva que desean preparar para 2020 y empezar a capitalizar las evoluciones más rápidas de los gobiernos, ciudades e inversores. Tener un artículo 6 muy serio aprobado sería conveniente, pero si no puede ser este este año no importa. Será el siguiente. No es una condición de éxito para mí.