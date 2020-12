El año 2020, en imágenes

Murió Diego, queda Maradona

“Todos los que hablamos de Maradona no tenemos ni idea de lo que es ser Maradona”, dice Ángel Cappa. “Sólo los que estuvimos cerca sabemos lo que es ser Maradona. El que no estuvo cerca no lo imagina. Íbamos a comer y él no podía venir a comer. Este pibe no tenía vida, vivió toda la vida encerrado”, reconoce Óscar Ruggeri, compañero de Maradona en la selección argentina campeona del mundo en el 86. En él convivían la persona y el personaje, Diego y Maradona. Diego desapareció para siempre el 25 de noviembre, pero queda Maradona. El mito que trascendió el fútbol. Deja un pasado glorioso y un futuro lleno de peleas por la herencia, reclamaciones de paternidad y sucesos que lo llevan de la prensa deportiva a la prensa rosa.Todo eso pasará y quedarán su fútbol, sus goles, sus jugadas. El partido contra los ingleses en el Mundial 86. La semifinal contra Bélgica, que todo el mundo recordaría si antes no hubiera jugado contra Inglaterra. Los goles imposibles, el de falta contra la Juventus, la vaselina contra Hungría o el que marcó al Estrella Roja en el pequeño Maracaná con la camiseta del Barcelona. Los hechos que demuestran que nunca dejó de ser aquel niño que hacía malabares en los descansos de los partidos de Argentinos Juniors.

Domingo García

La muerte de Floyd incendia las calles

La muerte del afroamericano George Floyd suscitó manifestaciones contra la violencia policial en una veintena de ciudades de Estados Unidos, muchas de las cuales derivaron en desórdenes y saqueos, debido en parte a la crudeza de las imágenes de su detención, en la que el agente de policía Derek Chauvin le presionaba el cuello con la rodilla hasta que perdió el sentido. El suceso reabrió las heridas del racismo vivas en EE UU desde su nacimiento como nación.

Floyd falleció el 25 de mayo tras ser detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado, en una escena que fue grabada por los transeúntes. Los vídeos mostraron al agente con la rodilla sobre el cuello de la víctima durante más de ocho minutos sin hacer caso a los ruegos de Floyd, que repetía: “Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor”. El “no puedo respirar” de Floyd se convirtió, precisamente, en el grito de las protestas contra la violencia policial en todo el mundo. Los casos de brutalidad policial, en especial contra la población negra, han sido el principal caldo de cultivo de movimientos como como Black Lives Matter (las vidas negras importan).

Pedro Poyatos

Vomitar banderas en nombre del pueblo

Donald Trump llegó a la política bulímico de aplausos mientras prometía limpiar las caballerizas. Abandona el escenario como un narciso cualquiera. Con una regurgitación de populismo que lo mismo esputa detritus sobre de las elecciones del 3 de noviembre que inhala vómitos dialécticos hasta causar la neumonía del sistema. Su día a día fue un paseo por el sismógrafo al borde del ataque de nervios. Lo ha rematado con declaraciones indignas de un presidente de los EE.UU. Como buen falsario tira de conspiraciones, ciencia ficción, esquemas muy trillados, combinaciones en blanco y negro y disquisiciones sobre la casta y el pueblo, las élites en los oscuros reservados de los mejores restaurantes y los de abajo, los puros, los buenos, de los que ejerce como portavoz por designino divino. Caprichoso y mimado, trata de escurrir sus responsabilidades bajo una sobredosis de excusas. Lo peor, con todo, no es asistir al uso miserable de su auctoritas y su cargo, sino el desfile de payasos y frikis que, camuflados en los medios de comunicación, confunden el cipote del líder con el dolmen de 2001 y todavía escriben sobre una conjura electoral sacada de un guión de Ed Wood ciego de metanfetas. No hay bandera capaz de ocultar tanta cochambre.

Julio Valdeón

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) 01/05/2020.- Los enfermeros del CAP Ramona Via i Pros Miguel Ángel Díaz (i) y Trini Privat (2i) atienden al paciente Joaquín Álvarez (c), en presencia de su esposa Pilar, durante una visita domiciliaria en El Prat de Llobregat (Barcelona). Médicos y enfermeras del ambulatorio, que ha cerrado sus instalaciones, se encargan estos días de atender a todos los pacientes de la localidad mediante el teléfono y en visitas domiciliarias, donde se encuentran situaciones "muy dolorosas" que palían con "el agradecimiento y el cariño" que están recibiendo, han explicado a Efe. EFE/Quique García

La última travesía

La imagen es de enero de este año miserable, pero podría corresponder a cualquier pedacito del calendario, porque la estampa ha sido la monótona y desgarradora secuencia de un largometraje que ha encadenado plano tras plano. Es un rescate en el Mediterráneo en medio de un oleaje tétrico y un cielo encapotado, presagios del mal augurio que acompaña a esas miles de personas que se embarcan hacia tierra de nadie estafados por las mafias que venden un edén de provisión y abundancia. Para muchos, es la última travesía, y el agua salda la mortaja en su última morada. Este siglo XXI, este 2020, no ha sido el de la esperanza en que un mundo mejor es posible para tantos seres humanos. La fotografía es el retrato de un tiempo gris, en el que el sol se esconde entre tanta sombra. Y, aunque sí asistimos al socorro de unos seres humanos que vadeaban la muerte, conviene no engañarse sobre lo que aguardaba al tocar puerto.

Juanlu

El año más difícil de la historia

Justo cuando despegaba la temporada 2020 cayó a plomo la Covid-19 y así el castillo de naipes de la campaña taurina con la Feria de Fallas a la cabeza. La primera de muchas, o casi todas, en suspenderse. Irían detrás la de Sevilla o San Isidro, por poner algunos de los infinitos ejemplos que han echado por tierra el año empujando a la debacle a la cabaña brava y al propio sector con unos números imposibles y el vacío del Gobierno a la hora de las ayudas. Un año negro para la Cultura, para los abrazos y mucho más para todos aquellos espectáculos que viven de las emociones del directo y la masa. La mini feria de Ávila fue la primera en despertar a finales de junio con no pocos inconvenientes. El 6 de agosto llegó el “lleno de no hay billetes” siguiendo todas las medidas sanitarias impuestas por la crisis sanitarias en El Puerto, que fue la verdadera puesta de largo de la tauromaquia, mientras localidades como Osuna, Estepona y Huelva también se lanzaron a dar toros. Córdoba fue la única plaza de primera, bajo la batuta de José María Garzón, que lanzó las campanas al vuelo y dio oxígeno a una temporada sin ilusiones. La Fundación echó para adelante la Gira de la Reconstrucción en tiempos difíciles y una mayoría quedó a la expectativa de un sector rezagado. Las incógnitas continúan.

Patricia Navarro

Ellos han sido los olvidados

Las personas mayores se han llevado la peor parte de la pandemia del Coronavirus. Las residencias de ancianos ha sido un escenario terrible que nos ha puesto un espejo a toda la sociedad española. ¿Cómo era posible que nuestros mayores murieran si cuidado, sin la cercanía y el calor de sus familiares y sin que el Gobierno supiese dar ni siquiera una explicación sobre lo que estaba pasando. Unidades del Ejército encuadradas en la operación Balmis fueron testigo de este abandono y fueron los primeros dar la voz de alerta cuando encontraron ancianos fallecidos conviviendo con otros residentes :”Algunos han vistos morir a sus compañeros”. Las últimas cifras oficiales hablan de 24.597 fallecidos en las aproximadas 5.457 residencias existentes en España. Estos significa que casi la mitad de las muertes (el 49,7%) provocadas por el coronavirus se nuestro país se se han producido en residencias de ancianos, según cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad. Detrás de estas cifras, hay un nombre y una vida y no deberíamos conformarnos con el hecho de que son viejos y vulnerables, no, porque precisamente eso es lo que hubiera obligado a una mayor vigilancia y un mejor cuidado.

Manuel Calderón

Los estados de alarma de un Congreso crispado

El 14 de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma y con ello el confinamiento general de todo el país. El Congreso de los Diputados también echó el cerrojo lo que provocó las críticas de los partidos de la oposición.

La primera prórroga del estado de alarma logró sumar el apoyo de todas las formaciones políticas pero, conforme fueron pasando los meses comenzó la crispación. El primero en descolgarse del “sí” a la prórroga fue Vox que acusó al Gobierno de estar empleando esta medida de excepcionalidad constitucional como un “estado de excepción encubierto”. Después se le sumaría el PP, quien propuso un “plan Cajal” en materia sanitaria y un pacto jurídico para, a través de la normativa vigente, hacer retoques que permitieran aplicar limitaciones por ejemplo en la movilidad sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Cs no se bajó del “sí” negociado. Al final, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le costó sacar adelante las prórrogas pues cada vez encontró más oposición y sacó la última casi “in extremis”. Además, fue colando en ellas algunas normas que nada tenían que ver con salvar vidas o empleos como la inclusión de Pablo Iglesias en el organismo que supervisa los trabajos del CNI o se desvelaba la intención de crear un ministerio de la verdad. Hasta un segundo estado de alarma se volvió a votar esta vez hasta mayo.

Mientras, los españoles seguían encerrados en sus casas y comenzaba una suerte de fases y escaladas por las que solo se podía salir a pasear o hacer deporte según un horario determinado. El uso obligatorio de la mascarilla también costó sacarlo adelante por las reticencias del Gobierno.

Carmen Macías

Nadal en Roland Garros: cuando sea, como sea y contra quien sea

Como Rafa Nadal es humano, aunque cuando lleva una raqueta en la mano a veces no lo parezca, ha sido un año complicado para él. Lo pasó mal durante el parón por el confinamiento, con una barba de varios días que no se le suele ver, sufriendo por lo que sucedía alrededor y con la incertidumbre de si se iba a volver a jugar al tenis. La actividad regresó de aquella manera: sin aficionados en las gradas, o con muy pocos, y con las medidas necesarias por la pandemia. Roland Garros cambió de fecha, se jugó con unas polémicas pelotas nuevas y Djokovic afrontaba el torneo sin hacer perdido un partido. Era el más difícil todavía. No importó: el zurdo es el rey del “Grand Slam” sobre tierra cuando sea (en primavera o en otoño), como sea (con la bolas menos vivas, bajo techo, sin apenas público) y contra quien sea (le dio una paliza al número uno del mundo en la final). Conquistó el torneo por decimotercera vez y alcanzó los 20 “Grandes” de Roger Federer, para abrir más que nunca el debate de quién es el mejor tenista de la historia.

Francisco Martínez

El fútbol, como nunca se había oído

En los estadios se cantaba la alineación de los equipos y detrás de cada nombre no había aplausos ni silbidos, sólo silencio. El árbitro se equivocaba y silencio. Marcaba un gol el conjunto local, y silencio. Casi había eco en las gradas gigantes y grises. Los futbolistas tuvieron que adaptarse a la nueva realidad de celebrar éxitos en soledad o lamentar las victorias también sin reproches. Había algo extraño en el Madrid abrazándose sin aplausos de fondo tras conquistar una Liga heroica o al Barcelona llevándose contra el Bayern el mamporro del siglo sin un grito en contra. Es un fútbol diferente, más real si se ve de cerca, pero también más triste. Y deficitario. Sin ingresos de taquilla y del día de partido, todo los ingresos se basaron en los derechos de televisión y los recortes principales, en la rebaja en los sueldos de los futbolistas. La competición volvió en verano para que los clubes no se fuesen a la quiebra y la tele pagase, pero los planes de que regrese la afición a los estadios se van retrasando mes a mes, a la espera de que remita la pandemia y la vacuna empiece a hacer efecto. Gritar gol era un lujo, y no lo sabíamos.

José Aguado

Kobe fue Jordan después de Jordan

Cuando el mundo apenas sospechaba lo que se le venía encima con la Covid-19, el 26 de enero, un helicóptero se estrellaba a primera hora de la mañana cerca de Los Ángeles. Una densa niebla provocó el accidente del aparato en el que viajaban nueve personas. Entre ellas se encontraban Kobe Bryant y su hija Gigi. Era domingo y no hubo rincón del planeta al que no llegara el fallecimiento de uno de los iconos contemporáneos de la NBA. Murió Kobe en plena jornada futbolera y todo se paró. Porque Kobe fue Jordan después de Michael Jordan. No ganó seis anillos, se quedó en cinco, pero anotó más que “Air”, superó su récord de anotación en un partido con 81 puntos, tiene dos camisetas retiradas no una, el 8 y el 24 de sus Lakers, y su carácter competitivo está a la altura del mejor jugador de todos los tiempos. Murió con 42 años, cinco después de haberse retirado y con un legado que reconocen todos los que se cruzaron en su camino. Jordan, Pau Gasol, LeBron James... el anillo que lograron los Lakers en la burbuja de Disney fue el mejor homenaje para el mito.

Mariano Ruiz Díez

Inmigración la pandemia olvidada. La llegada de inmigrantes irregulares a las Islas Canarias aumentó este año un 800%. La avalancha de embarcaciones, que desde principio de año arribaron al archipiélago, confirmaron una tendencia que ya se vislumbró el año pasado: los inmigrantes están cambiando de ruta y ahora prefieren llegar a Europa a través de la conocida como ruta Atlántica. Los nuevos sistemas de control implantados en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, la saturación de algunos puntos tradicionales de salida clandestina de inmigrantes o el cierre de otras rutas, como la Mediterránea, favorecieron que las “Islas Afortunadas” recibieran, sin contar con los medios suficientes, toda la inmigración que deja de llegar por el Estrecho de Gibraltar o por Italia. No obstante, muchos no llegan a su deseado destino final porque son devueltos a sus países o porque mueren en su intento de llegar al continente europeo. No son solo números. Detrás de cada número hay una historia. A la huida por motivos bélicos, este año se sumó el inmigrante económico. Muchos de los que entraron de manera ilegal son jóvenes magrebíes a los que el cierre de turismo en sus países ha dejado sin nada, de ahí que no tengan miedo de subirse a una patera para llegar a España y tratar de trabajar en el campo. Susana Campo

El caída en desgracia del ex productor más poderoso de Hollywood

El 24 de febrero de 2020, un tribunal de Nueva York declaró a Harvey Weinstein culpable de dos de los cinco cargos que enfrentaba tras ser acusado por varias mujeres de acoso, abuso sexual y violación. El jurado condenó al otrora poderoso productor de Hollywood por violación en tercer grado y por cometer un acto sexual criminal en primer grado, pero lo exculpó de los dos cargos principales en su contra: agresión sexual depredadora y violación en primer grado. Aunque las acusaciones mayores podrían haberlo llevado a una sentencia de cadena perpetua, los casos por los que fue encontrado culpable conllevan una pena de entre 5 y 25 años de prisión. Todo comenzó en octubre de 2017 cuando el periódico estadounidense The New York Times publicó un extenso reportaje en el que se detallaban acusaciones contra el cineasta que se remontaban a décadas atrás. El escándalo por las acusaciones contra Weinstein derivó en un movimiento global en el que miles de mujeres de todo el mundo denunciaron situaciones de abuso y acoso sexual bajo la etiqueta #MeToo (“Yo también”). La imagen del que fuera todopoderoso hombre de Hollywood esposado y camino de prisión se ha calificado como un punto de inflexión en el tratamiento de los delitos sexuales.

Elena Barrios

Health workers wearing protective face masks react during a tribute for their co-worker Esteban, a male nurse that died of complications related to COVID-19 outside the Severo Ochoa Hospital, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Leganes, Spain, April 13, 2020. REUTERS/Susana Vera/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "GLOBAL COVID-19" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

Los Reyes y su nueva normalidad

Hay una costumbre entre la vieja escuela de los periodistas del cuché que consiste en abrir las páginas de las revistas con una gran lupa en la mano –no hay metáfora alguna, una lente de aumento real– y analizar con desvelo cada foto posada. Especialmente las que incluyen rincones de casas de ricos y famosos. Siempre se descubren detalles inauditos que alimentan curiosidades y ayudan a imaginar la vida del personaje. Observen esta imagen con detenimiento. Los Reyes, en Benidorm, en julio. La visita formaba parte de una gira institucional ideada para apoyar al turismo. Se buscaba cercanía, desenfado y cierta normalidad. Si ellos podían pasearse por sus calles, hablar con gentes del sector, tomarse un café en un bar y saludar en el paseo marítimo, el resto del mundo, tomando las medidas oportunas, también. Es posible que nunca antes la Casa Real lograra con tanto éxito acercar a los Reyes al pueblo. Al de verdad. Al no impostado. Al de pelo en el pecho, carnes al aire, cuerpo en salitre y descuido relajado. Impacto efectivo en un baño de masas, que no de mar. Eso también habría estado bien. Pero no hay que forzar.

Teresa Barrios

El regreso de “Josu Ternera”

El histórico exdirigente de ETA espera en libertad en Francia su entrega a España para rendir cuentas ante la Audiencia Nacional. Hasta el momento, la Justicia gala ha dado el visto bueno a dos de las cuatro causas por las que se le reclama: el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas once personas, cinco de ellas niños, y la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas”. Sin embargo, la Corte de Casación francesa ha negado su entrega por un delito de lesa humanidad por los atentados cometidos cuando era jefe de la banda terrorista. Y sobre otro asesinato, el del directivo de Michelín Luis María Hergueta en 1980, aún no se ha pronunciado.

José Antonio Urrutikoetxea -detenido en los Alpes franceses en mayo de 2019 tras 17 años huido- aún tiene dos juicios pendientes en territorio galo (que se celebraron cuando estaba en paradero desconocido y ahora deben repetirse), lo que previsiblemente demorará su llegada a España varios meses (la primera vista oral en Francia se celebra en febrero), quizá hasta 2022. En todo caso, si es condenado su entrega será solo temporal y una vez terminados los juicios pendientes en nuestro país deberá regresar al país vecino a cumplir las penas.

Ricardo Coarasa

Un gobierno de coalición inédito y dividido

El pasado 7 de enero de 2020 el Congreso de los Diputados dio luz verde a la investidura de Pedro Sánchez por 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Se articulaba por primera vez en democracia un gobierno de coalición (conformado por PSOE y Unidas Podemos) y se ponía fin a una etapa de bloqueo que se extendió por más de 300 días, más de 10 meses. Durante el año de vida de la coalición, las discrepancias han sido una constante entre los socios del Ejecutivo, que tuvieron que hacer frente casi desde su inicio a la crisis del coronavirus. El impacto de la pandemia obligó a cambiar los planes del Gobierno para la legislatura, aunque sí lograron consolidar algunos avances que tenían previstos como la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, la subida del SMI y de las pensiones o la Ley de Libertades Sexuales, antes de que la Covid-19 capitalizara la agenda legislativa. El Ejecutivo acaba el año como lo empezó, con una importante victoria en el Congreso, con la aprobación de los Presupuestos, en los que han logrado ampliar la mayoría de la investidura y que les permitirá agotar el mandato, si las diferencias no descosen antes la coalición.

Ainhoa Martínez

La transición llega a Estados Unidos

Joe Biden ha sido uno de los nombres que más se han buscado en Google en este 2020 y es que es muy difícil hacer sombra al omnipresente y aún presidente de EE UU, Donald Trump. Biden, el vicepresidente junto a Barack Obama hasta 2016, es un hombre tranquilo que mide sus respuestas y no tuitea en mayúsculas. El temor del Partido Demócrata cuando se presentó como candidato era que Biden (que acaba de cumplir 78 años) resultase poco atractivo para los jóvenes, los afroamericanos e incluso para algunos hispanos, pero su mensaje como futuro presidente de la transición y su estrategia para “sanar al país” finalmente caló entre los estadounidenses. El demócrata recibió 81.283.485 votos, convirtiéndole en el mandatario más votado, en unas elecciones de infarto en las que Trump también hizo récord (74.223.744). En la imagen, Biden celebra junto a su esposa, Jill Biden, su “número dos” la futura vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, y su marido Douglas Emhoff, la victoria en Delaware, en un acto con mascarillas y que sus simpatizantes pudieron seguir por televisión, en línea o desde su coche, en el parking de Wilmington. Porque no olvidemos que hablamos de 2020.

Esther S Sieteiglesias

Reencuentro con El Prado

Muchos se habían acostumbrado a ir al Museo del Prado para ver las exposiciones temporales. Ha tenido que sobrevenir una epidemia como la Covid para que volvamos a valorar el legado que albergan sus salas. Cuando la cuarentena terminó, la pinacoteca abrió y lo hizo con una exposición inesperada: una selección de las obras maestras de su colección permanente. La iniciativa pilló desprevenido a muchos. Él publico redescubrió los cuadros que había olvidado visitar por los apresuramientos y las urgencias de la vida corriente. Recordó entonces las miradas de los bufones de Velázquez, la carnalidad de Rubens, la crueldad de Goya, la serena inspiración de Fra Angélico, la modernidad de El Greco, la grandiosidad de Tintoretto y Veronés, y se asombró de nuevo al cotejar esos dos autorretratos magníficos y casi opuestos en técnica, pero no intención, que nos dejaron Durero y Tiziano. Muchos volvieron a pasear por la galería central como si lo hicieran por primera vez, disfrutaron casi atónitos de esta muestra de grandes «Hits» de la pintura y claudicaron ante el inmenso tesoro que supone disponer de una pinacoteca como la del Prado en nuestro país y poder disfrutar de una de las mayores colecciones de pintura que existen en el mundo siempre que se desee. Esta pandemia ha servido para muy poco. Ha dejado muchas muertes, grandes sufrimientos y abundantes ingratitudes. Un recuerdo infausto. Pero, quizá, podamos extraer la pequeña pero no menospreciable lección de fijarnos en aquello que tenemos alrededor y que ya nos habíamos habituado a dejar de lado. Cuando El Prado reabrió, muchos sintieron que el país recuperaba parte de su latido, que se seguía hacia adelante. Algunos aprovecharon también para entender que lo sencillo puede ser magnífico, algo así como pasear entre cuadros de Goya y Velázquez.

Javier Ors

Las mejores banderas de una capital confinada

Las miles de familias que durante este 2020 han tenido a uno de los suyos ingresado en la UCI de un hospital madrileño pensarán, con razón, que hay pocas cosas que celebrar durante estos días. Salvo el inicio de la vacunación. Sólo en Madrid, hay casi cerca de 2.000 pacientes hospitalizados y sería bueno que no normalizáramos esas cifras. En septiembre, una asociación inundó el Parque de Roma con 53.000 banderas para recordar a las víctimas de esta guerra. Otros optaron por colgar su bandera en el balcón. Casi como una señal de resistencia. De decir a los vecinos que ahí seguimos. La enseña que ya descolgamos para celebrar el gol de Iniesta y rechazar el desafío que sufrió la Constitución en Cataluña, volvió a las ventanas y terrazas de una ciudad confinada. Son seguro buenos momentos para reivindicar lo que nos une. Que, por supuesto, es la bandera. Pero que también son los médicos, enfermeras y auxiliares que siguen luchando por salvar a los que siguen en las UCI. O los profesores que han cuidado en estos meses a los más pequeños. Y los demás trabajadores esenciales que estuvieron en marzo y abril y ahí siguen. Ojalá volver a aplaudirles a las ocho de la tarde porque nadie mejor que ellos representa a este país

Pablo Gómez

Respirar fuera de casa

2020 será el año de muchas cosas y demasiados sentimientos. Sobre todo, mandará la pandemia, pero también se recordarán otros tantos acontecimientos derivados de la Covid. Uno de ellos fue valorar la calle como nunca habíamos imaginado, o como solo la echa de menos alguien que está convaleciente en la cama. Dos meses de confinamiento franciscano nos valieron para pisar las aceras como si fuéramos niños otra vez (sin siquiera salir del “shock” de no saber muy bien qué estábamos viviendo). Salir de casa desbocados con el objetivo de airearnos a toda costa. Aprovechar esos minutos de desfogue para ver de refilón a vecinos, amigos y familiares en contra de la norma. Respirar aire fuera de unas paredes que se volvieron asfixiantes pese a ser nuestras casas. En la imagen, uno de esos paseos multitudinarios por el Puente de Toledo, Madrid.

Julián Herrero