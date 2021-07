Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, viernes 23 de julio de 2021

Manténgase informado sobre las noticias de hoy, viernes 23 de julio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Ayuso avanza a empresarios que se “rebelará” ante Sánchez si sube los impuestos en Madrid

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, lanzó ayer la idea de que Madrid compense a las demás comunidades por tener los impuestos más bajos. Una idea que encaja con el propósito del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar adelante una “armonización fiscal” que, en la práctica, suponga una subida de impuestos a los madrileños. En reacción a este nuevo ataque a la autonomía fiscal de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido hoy ante empresarios de que se rebelará ante estos intentos de subir los impuestos en la región.

País Vasco obliga al uso de mascarilla en entornos urbanos transitados contra la recomendación de Sanidad

La mascarilla será obligatoria en Euskadi en los entornos urbanos transitados y todas las actividades, entre ellas la hostelería, cerrarán a la una de la madrugada, según ha establecido este jueves por la tarde el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil-LABI, presidido por el Lehendakari, Íñigo Urkullu. Estas son las medidas que ha decidido adoptar este foro en el que están representados la principales instituciones vascas, cuando la pandemia de la covid-19 ha alcanzado en esta jornada un nuevo récord de contagios en la comunidad autónoma Vasca de 1.801 y una tasa de positividad de 13,7%, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno Vasco.

La incidencia se dispara hasta 659 mientras Sanidad informa de 29.535 casos y 28 muertos más

En su informe de hoy sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en España, el Ministerio de Sanidad ha comunicado 29,535 positivos diagnosticados más durante el fin de semana, de los cuales 17.716 se han detectado desde ayer. De esta manera, la cifra total de infecciones asciende ya a 4.249.258. Las comunidades autónomas que más han sumado desde ayer son Cataluña (4.275), Madrid (3.935), País Vasco (1.599) y Castilla y León (1.494).

El prior del Valle de los Caídos, “con paz y calma” ante el “desahucio” de la ley de Memoria Democrática

“Nosotros seguiremos nuestra vida en el Valle y el curso académico con toda tranquilidad y normalidad, sabiendo que Dios y nuestra Madre celestial velan por todos nosotros”. Con esta frase, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se despide en una circular enviada en estos días a los padres de los alumnos de la Escolanía que los benedictinos dirigen en la abadía de Cuelgamuros. Y con estas palabras, el religioso llama a la calma a las familias ante la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley que prevé la salida de la comunidad contemplativa del enclave.

El Tribunal de Cuentas ha paralizado las órdenes de embargo de bienes de hasta 34 altos cargos y funcionarios del Gobierno de Cataluña, encausados por el “procés”. Entre ellos, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

Madrid cierra un pabellón del Hospital Zendal para la vacunación por el aumento de los ingresos

El número de contagios covid en Madrid sigue multiplicándose. Ayer se comunicación 5.000 nuevos casos. Hoy se ha repetido ese escenario: 5.179 casos nuevos de coronavirus, de los que 3.957 corresponden a las últimas 24 horas, y cinco fallecidos más en hospitales. Los 21 distritos de la capital se encuentran en situación de riesgo extremo de contagio. Y, además de la ciudad de Madrid, otros 123 municipios de la región han superado el umbral de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Los ingresos aumentan también y la Comunidad de Madrid ha comenzado a tomar medidas: el Hospital Enfermera Isabel Zendal ha cerrado uno de los pabellones que tenía destinado a vacunación contra la Covid-19 para destinarlo a la atención de pacientes ante el incremento de casos que requieren hospitalización registrado en las últimas semanas.

Italia introduce el pasaporte Covid en espacios públicos

Los expertos lo advierten desde hace semanas: con más del 50% de la población mayor de 12 años inmunizada con la pauta completa, en Italia será difícil convencer a quienes todavía no se han vacunado. No hay escasez de sueros, sino desconfianza. Por eso, el Gobierno de Mario Draghi ha aprobado un decreto que introduce el uso del pasaporte sanitario en espacios públicos para incentivar la vacunación de los indecisos.

El Gobierno ha acordado este miércoles, en el marco de la convalidación del decreto de interinos, eximir de las oposiciones a trabajadores que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos 10 años y que no haya salido a concurso en ese período, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza por una valoración de méritos. No obstante, los que no cumplan este perfil deberán someterse a unas oposiciones no eliminatorias (otra de las novedades de la reforma) en las que se tendrán en cuenta la experiencia hasta en un 40%. En caso de no superarlas, recibirán una indemnización y pasarán a formar parte de bolsas de empleo específicas de interinos.

La ceremonia inaugural, entre el silencio y los escándalos

«Sólo sé que no sé nada». La frase de Sócrates la podrían firmar todos y cada uno de los miembros de la expedición española en Tokio sobre la ceremonia inaugural de los Juegos que arrancará hoy a las 13:00 (hora española). «Yo ya ni pregunto», asegura Alejandro Blanco. El presidente del COE resume el sentir de todas las delegaciones sobre un acto que no tendrá el carácter festivo de anteriores ediciones. Al margen de una ceremonia «sobria» y «sin celebraciones» poco más se sabe. La pandemia y la impopularidad de la celebración de los Juegos en Japón podrían provocar que en el discurso inaugural el Emperador Naruhito, sin su esposa, evite la palabra «celebración».

Hace pocos días, como viene siendo costumbre desde hace tiempo, Kiko Hernández reemplazó a Jorge Javier Vázquez como presentador de ‘Sálvame’ hasta que el catalán se dejara caer por el plató a las 5 de la tarde, una hora después del comienzo del programa. Hasta aquí, todo normal, si no fuera porque el colaborador apenas podía hablar. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ tenía la voz tomada y se le escuchaba completamente ronco, lo que generó todo tipo de comentarios en la redes sociales.