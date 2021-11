Pescadores franceses boicotean barcos y amenazan con bloquear el Canal de la Mancha

Economía

Pescadores de Francia bloquearon este viernes el barco Normandy Trader en el puerto de Saint-Malo cuando comenzaron un día de protestas en una disputa sobre las licencias de pesca post-Brexit. Además, las tripulaciones pesqueras francesas amenazan con bloquear los puertos franceses y el tráfico bajo el Canal de la Mancha para interrumpir el flujo de mercancías hacia el Reino Unido.

Es el último punto de tensión entre los países vecinos, que también intercambian culpas por no hacer lo suficiente para evitar la muerte de al menos 27 migrantes cuyo barco naufragó el miércoles frente a Calais, en las agitadas aguas de la ruta marítima más transitada del mundo.

Los pescadores franceses están molestos con el gobierno británico por no conceder más licencias para pescar en aguas del Reino Unido, y con su propio gobierno por no hacer más para defenderlos.

El objetivo, según explicó el sindicato, es interrumpir el tránsito de los navíos de mercancías de Reino Unido en aguas francesas. "Llevamos esperando once meses. La paciencia de los profesionales tiene límites. Esperamos que se escuche esta señal de advertencia", señaló Romiti. FOTO: Jeremias Gonzalez AP

Gérard Romiti, presidente del comité nacional de pesca, avisó de que querían “honrar el acuerdo comercial y de cooperación sellado en Nochebuena del año pasado”, y que tenían como objetivo “unas protestas pacíficas para evitar que la mala fe británica prevaleciera”.

El sector pesquero es económicamente minúsculo pero simbólicamente importante tanto para Gran Bretaña como para Francia. “Hemos estado esperando con la respiración contenida durante 11 meses. La paciencia de los profesionales tiene límites. Esperamos que se escuche este disparo de advertencia “, dijo en declaraciones recogidas por The Guardian, negándose a descartar nuevas acciones en el futuro.

Los bloqueos amenazados del viernes son “un disparo de advertencia”, dijo a los periodistas Olivier Lepretre, presidente del comité regional de pesca. Se espera que las tripulaciones pesqueras utilicen sus barcos para bloquear los puertos de Calais, Saint-Malo y Ouistreham, y que utilicen los coches para bloquear la autopista que lleva al túnel bajo el Canal.

Ambos países continúan discutiendo sobre el alcance de estos acuerdos. París ha amenazado con imponer sanciones si Londres no cumple su parte, incluyendo controles aduaneros más estrictos, prohibir a los barcos británicos desembarcar sus capturas en puertos franceses, e incluso aumentar los costes de energía de las islas británica del Canal, dependientes en gran parte de la electricidad de Francia. FOTO: STEPHANE MAHE REUTERS

Los pescadores protestan para “responder a la actitud burlona y humillante de los ingleses”, dijo a la prensa Gerard Romiti, presidente del comité nacional de pesca. “Si la cuestión de las licencias puede parecer menor a nivel europeo para algunos, es parte de un panorama mucho más amplio”. “La relación a largo plazo con el Reino Unido depende de la resolución de este problema”, añadió. Un portavoz del primer ministro Boris Johnson dijo que el Reino Unido estaba “decepcionado por las amenazas de actividad de protesta”.

Antes del Brexit, los pescadores franceses podían pescar en aguas británicas. Ahora necesitan que las autoridades británicas les concedan una licencia especial para pescar en determinadas zonas. La mayoría de los barcos franceses han recibido las licencias especiales, pero no todos. A partir de enero de 2021, el Canal de la Mancha se convirtió en el escenario de disputa para dos países que no logran establecer las condiciones necesarias para la pesca en la etapa post Brexit. Francia acusa a Reino Unido de no respetar los acuerdos de salida firmados con la UE al negarse a aprobar la cantidad necesaria de licencias operativas para los pescadores franceses en las islas anglo-normandas de Jersey y Guernesey.

Numerosas disputas han tenido lugar por este motivo. Hace tan solo un mes, Francia amenazó con una prohibición de desembarco de productos marítimos británicos en territorio francés, así como un refuerzo en los controles de aduana y de sanidad a todos los barcos pesqueros de Reino Unido que pretendan navegar en las aguas de Normandía. Reino Unido se defendió diciendo que ha otorgado al menos un 98% de las licencias que se le han solicitado, pero Francia sostiene que, de un total de 344 demandas, solo 64 autorizaciones han sido otorgadas. Por ese momento, solo se trató de una amenaza, y con el comienzo de la COP26, en el que coincidieron ambos mandatarios, Francia reculó.