Abre en Madrid el primer centro de estiramiento de España, la técnica que ya practican Jennifer Aniston o Gwyneth Paltrow

La cultura del estiramiento llega por primera vez a España con la apertura de Estiro, un espacio pionero ubicado en la calle Serrano 58 de Madrid que pretende convertir el estiramiento —hasta ahora el gran olvidado del cuidado físico— en una rutina diaria, guiada y personalizada.

El proyecto nace de la mano de la fisioterapeuta y osteópata Elena Morales, con más de 20 años de experiencia clínica, y del emprendedor Juan Antonio Samaranch, nieto del expresidente del Comité Olímpico Internacional. Ambos han unido fuerzas para introducir en España un modelo ya consolidado en Estados Unidos y popular entre celebridades como Jennifer Aniston, Drake, Will Smith o Gwyneth Paltrow.

Mejorar la movilidad y prevenir lesiones

Estiro ofrece sesiones one-to-one dirigidas por fisioterapeutas y flexólogos en un estudio de 234 metros cuadrados diseñado específicamente para el bienestar. Su método propio, compuesto por 39 ejercicios organizados en cuatro rutinas, permite alcanzar rangos de movilidad imposibles de lograr en solitario y ayuda a prevenir lesiones, aliviar tensiones, mejorar la postura y aumentar la energía diaria.

Los resultados se sienten desde la primera visita: más movilidad y flexibilidad, prevención de lesiones y contracturas, mejor rendimiento deportivo, alivio del dolor y del estrés, mejora de la postura y, a largo plazo, envejecimiento más saludable. En palabras de sus fundadores, “cada sesión es un reinicio para el cuerpo y la mente: se libera tensión, se gana energía y se recupera la ligereza física y emocional”.

La propuesta incluye, además, servicios de fisioterapia, fisioestética y recovery, con aparatología como INDIBA, presoterapia, pistolas de percusión o máscaras LED.

Desde su apertura a finales de julio, Estiro ha superado las 400 sesiones con una tasa de repetición del 85%, cifras que, según sus fundadores, confirman la demanda creciente de un servicio que busca situar la movilidad en el centro del bienestar.

El centro ofrece sesiones individuales y bonos a través de su aplicación, su web y plataformas como Wellhub y ClassPass. Tras el éxito inicial, Estiro aspira a consolidar este modelo en Madrid y abrir nuevos centros en España durante los próximos meses.

“El estiramiento es la base olvidada del bienestar”, sostienen sus fundadores, convencidos de que cuidarse “no empieza corriendo más rápido ni levantando más peso, sino aprendiendo a estirar”.