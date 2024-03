Aclaración de la señora Guillermina Mekuy

Ante las informaciones aparecidas en el periódico LA RAZON el pasado día 7 de marzo sobre la relación de la señora Guillermina Mekuy con la trama de las mascarillas que se está investigando, quiero manifestar y dejar claro lo siguiente:

1. La señora Guillermina Mekuy no ha estado casada nunca con el Dr. Ignacio Palomo, por lo que no se puede hablar de ex mujer. Además, llevan separados como pareja sentimental desde 2019.

2. La señora Guillermina Mekuy no ha tenido ni tiene ningún tipo de relación de negocios ni profesional con el Dr. Ignacio Palomo.

3. El único tema relacionado con el Dr. Ignacio Palomo fue la colaboración en la creación del Centro de Ginecología y fertilidad Oyala, proyecto financiado por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, cuya inauguración fue un acto público y al que asistió el presidente de la República.

4. Son completamente inexactos los comentarios que relacionan a la señora Guillermina Mekuy con las actividades profesionales del Dr. Ignacio Palomo en Guinea Ecuatorial, que lleva la gestión íntegra del Centro de Ginecología y fertilidad Oyala, sin que la señora Guillermina Mekuy participe en modo alguno en dicha gestión.

5. Además, el Dr. Ignacio Palomo no necesita de la ayuda o colaboración de la señora Guillermina Mekuy para sus negocios y actividades en Guinea Ecuatorial, ya que tiene gran reputación como ginecólogo en el país.