Alejandro Castellano, experto en IA, alerta a los abogados: "Quien no aprenda a trabajar con ella quedará rezagado"

La transformación tecnológica avanza a un ritmo imparable y la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en uno de los pilares de esta nueva era. Lo que hace pocos años parecía terreno exclusivo de la ciencia ficción, hoy redefine sectores enteros, incluido el ámbito jurídico. "Toda revolución tecnológica debe provocar una revolución educativa", sostiene Antonio Serrano, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que lidera uno de los primeros laboratorios de enseñanza legal con IA en España.

Precisamente, la URJC ha puesto en marcha AI-LERN, un espacio pionero ubicado en el campus de Vicálvaro, donde los estudiantes de Derecho aprenden a litigar, redactar escritos y resolver conflictos asistidos por herramientas de IA. "Formarse no es opcional. O eres distinto, o eres sustituible", advierte Serrano, coordinador de Digitalización e Innovación en la Facultad de Ciencias Jurídicas. El laboratorio incorpora tecnología inmersiva, asistentes virtuales y simuladores de casos reales.

Formación jurídica con herramientas del futuro

Entre las soluciones utilizadas destaca Maite.ai, la primera IA española especializada en derecho, que permite automatizar procesos complejos y ganar tiempo en tareas clave para los abogados. Álvaro Castizo, especialista en Derecho de familia, afirma que esta herramienta ha transformado su forma de trabajar: "Antes tardaba horas en redactar un escrito. Ahora lo tengo listo en minutos. Eso permite que un pequeño despacho compita con firmas mucho más grandes".

Esta revolución no se limita al entorno universitario. Según la Asociación Europea de Tecnología Jurídica (ELTA), el 80 % de los abogados en España ya usa sistemas de IA en su trabajo diario. Las herramientas más avanzadas analizan documentación, proponen argumentos jurídicos, preparan interrogatorios y ofrecen borradores listos para revisión, optimizando el rendimiento profesional y reduciendo errores.

El reto de no quedarse atrás

Aun así, la implantación de la IA en la formación universitaria sigue siendo desigual. Un informe reciente del Observatorio FIEX revela que, aunque el 73 % del profesorado utiliza estas tecnologías, solo el 28 % del alumnado recibe formación específica sobre cómo aplicarlas a su futura profesión. Para los expertos, este desajuste es uno de los grandes retos de la educación superior.

Alejandro Castellano, experto en IA aplicada al derecho, es contundente al describir el panorama: "La IA no reemplaza el criterio jurídico, sino que lo refuerza con datos, precedentes y análisis más completos". Pero también lanza una advertencia directa: "En el ámbito jurídico, quien no aprenda a trabajar con IA quedará rezagado". En un sector donde los sueldos medios rondan los 50.000 euros anuales, adaptarse ya no es solo una cuestión de innovación, sino de supervivencia laboral.