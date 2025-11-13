Allende Martín, CEO de CompoLider, gana tres premios en los Napolitans Victory Awards en Washington

Allende Martín, CEO de CompoLider, organización especializada en Comunicación Política y Liderazgo, fue reconocida en Washington DC con tres prestigiosos galardones en los Napolitans Victory Awards 2025:

Mujer Influyente del Año 2025

Consultora Class 100 Compol, entre los 100 referentes en comunicación política

Magazine CompoLider, en la categoría de Publicación Política del Año.

En su discurso durante la gala, la consultora española, Allende Martín declaró:

“Recibir este reconocimiento como Mujer Influyente del Año es un honor que va mucho más allá de lo personal. Es un homenaje a todas las mujeres que comunican, que piensan estratégicamente y construyen puentes entre la política y la ciudadanía. Gracias al jurado, a mi familia, por ser mi raíz, mi fuerza y mi refugio en cada reto; y a quienes han caminado conmigo en este recorrido profesional. Quiero dedicarle este premio a José Luis Sanchís, el padre de la consultoría política de España y referente internacional, mi maestro, que falleció este año”.

Asimismo, se refirió a todas las mujeres premiadas porque transforman e inspiran a otras no solo en el ámbito de la consultoría sino a todas las mujeres que tienen inquietudes y afán en un mundo complejo y cambiante. “Somos la voz que humaniza la estrategia, la mirada que busca la verdad, la palabra que une. Este premio no solo reconoce un trabajo, sino una causa: la de seguir abriendo espacios donde las mujeres lideremos con inteligencia, empatía y coraje”.

“Gracias por demostrar que la influencia no se impone, se construye con coherencia, compromiso y corazón”.

Allende Martin, durante la recogida de miembros Napolitan Victory Awards

El galardón Class 100 Compol reconoce a Allende Martín – por cuarto año -como una de las 100 figuras más destacadas en el ámbito de la comunicación política en 2025, otorgado por la revista Washington Compol.

Por su parte, Magazine CompoLider fue premiada por segunda vez en la categoría de Publicación Política del Año, destacando su compromiso con la defensa de los valores democráticos, la transparencia y la libertad de expresión. “Recibimos este premio con mucho honor y agradecemos a todo el equipo editorial: Marta Hasnáa -Menduiña, Cristina Montanari, Amparo Torres, Mila Mateos, Bruna Casasampere, y sobre todo a los lectores y los autores que participan para ofrecer la actualidad política internacional de la revista que se edita desde 2020.

Una gala excepcional que se premiaban las mejores prácticas a los grandes y jóvenes consultores de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, e internacional en el marco de los Napolitan Victory Awards en Washington DC.

La galardonada, Allende Martín cuenta con amplia trayectoria de más de 15 años de experiencia en Comunicación política, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos. Ha organizado más de 40 debates y encuentros con políticos de todas las formaciones políticas, académicos, altas personalidades de España, embajadores del sector de la Comunicación, Política y Liderazgo con los conocidos #DebatesCompolider y #Magazine CompoLider.

Los Napolitan Victory Awards, considerados los “Oscar de la Política”, reconocen la excelencia de asesores y comunicadores políticos de habla hispana y a nivel internacional. Están organizados por The Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS), que promueve la profesionalización de la consultoría política y la mejora de la democracia a través una gran variedad de categorías de campañas y premios como Global Democracy Award, Youth Leadership Award y Diamante Class 100 Compol, entre otros.