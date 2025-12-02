Alta precisión japonesa para la última noche del año: así es el menú de Nochevieja de Kabuki Madrid

Kabuki Madrid se prepara para celebrar la última noche del año con un exclusivo menú de Fin de Año diseñado por el chef Alejandro Durán, quien firma una propuesta que combina la precisión japonesa con producto mediterráneo y guiños contemporáneos a sus raíces mexicanas. Una cena pensada para despedir el 2025 con elegancia y una experiencia culinaria de alto nivel en uno de los restaurantes más emblemáticos de la capital.

Un menú de autor para una noche única

La experiencia comienza con un sakizuke festivo compuesto por una secuencia de bocados —katsusando, gyoza de cerdo, ostra ponzu, plátano tempura, mejillón y la reconocida senbei pastor— que sirve como introducción al universo culinario del chef: contraste, precisión y una lectura actualizada del mestizaje nipón-mediterráneo con acentos mexicanos.

La sección de sashimi y otsukuri eleva la pureza del producto, con propuestas como pescado blanco presentado sobre su propia espina, bogavante escaldado en sake o finas láminas de calamar y carabinero. Cada preparación se completa con salsas que combinan tradición y modernidad —del aceite de chipotle al pan tumaca reinterpretado con ventresca— para construir un conjunto equilibrado y lleno de matices.

En la parte de Kabuki Sushi se reúnen algunas de las piezas más icónicas del restaurante, con nigiris afinados que alternan grasa, umami, acidez y ahumados, chamoy de orejones con umeboshi o grasa de jamón Joselito flameada sobre la cigala. Una muestra del Kabuki más reconocible, donde la técnica y el producto se expresan con precisión.

El plato principal ofrece dos opciones: costilla teriyaki de Black Angus acompañada de un parmentier de miso, o yakitoro marinado y pasado por robata, una demostración del dominio del fuego como herramienta de alta cocina.

El cierre dulce se compone de un brioche hojaldrado con helado de coco-yuzu, azúcar de matcha y chocolate, seguido de una trufa y wagashi que mantienen la excelencia del menú hasta el final.

La cena de Fin de Año tiene un precio de 185 euros por persona, con uvas de la suerte y brindis incluidos, y un maridaje opcional de 110 euros con una cuidada selección de Champagne, vinos alemanes del Pfalz, Jerez, Navarra, Ródano y Tokaji.

Kabuki en sala o en casa: dos maneras de celebrar la última noche del año

Quienes opten por celebrar en el restaurante encontrarán una sala preparada para la ocasión, un servicio más ceremonial y un equipo afinado para acompañar la velada con la precisión habitual de Kabuki.

Para quienes prefieran recibir el año en un ambiente íntimo, Kabuki en Casa ofrece una selección especial del menú de Fin de Año en formato doméstico, disponible únicamente el 31 de diciembre. Una opción que permite trasladar la técnica y el respeto por el producto característicos del chef directamente al hogar sin renunciar a la experiencia Kabuki.