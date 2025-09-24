Vivienda
ASVAL impulsa la rehabilitación energética como palanca para viviendas asequibles
El proyecto, apoyado por la Unión Europea, busca superar las barreras financieras y técnicas, promoviendo soluciones integrales que incluyan aspectos sociales como accesibilidad, confort y seguridad
ASVAL, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler en España, ha presentado el proyecto Life Inspire-US que, junto con Testa Homes, Fundació EuroPace, Almond Real Estate, UIPI (Unión Internacional de Propiedad Privada), URBHE y la Universidad de Alicante, tienen como objetivo facilitar la rehabilitación energética de viviendas en alquiler particular en España.
El proyecto se enmarca en el programa LIFE-Clean Energy Transition de la Comisión Europea, y busca ofrecer soluciones integrales para mejorar la eficiencia energética, el confort, la accesibilidad y la seguridad en viviendas en alquiler, contribuyendo así a la descarbonización del sector residencial. El proyecto tiene una duración de 36 meses y finalizará en 2028.
“Nuestro objetivo es desbloquear el enorme potencial de rehabilitación del parque de vivienda en alquiler en España. Con INSPIRE-US, queremos poner a disposición de propietarios e inquilinos un servicio innovador, ágil y accesible, que facilite el acceso a financiación, asesoramiento técnico y acompañamiento integral durante todo el proceso”, explica Helena Beunza, presidenta de ASVAL.
Entre los objetivos del proyecto destaca:
- Mejorar la eficiencia energética de viviendas privadas en alquiler
- Facilitar la toma de decisiones entre copropietarios y fomentar la participación de los inquilinos
- Crear asociaciones público-privadas para garantizar la sostenibilidad del servicio
- Reducir cargas financieras, logísticas y legales en los procesos de rehabilitación
- Promover la rehabilitación energética en barrios vulnerables
INSPIRE-US es un proyecto que además cuenta con un Consejo Asesor, integrado por seis expertos entre los que se encuentran: Julio Cesar Tejedor Bielsa (catedrático de Derecho Administrativo), Bruno Sauer (CEO Green Building Council España), Ines Leal (especialista en sostenibilidad y ciudades inteligentes), José Antonio Granero (arquitecto y líder en planificación urbanística y regeneración), Juan Palacios (Assistant Professor Maastricht University School of Business and Economics) y Luiskar Delgado (presidente de AVS Euskadi).
Ventanilla única: una solución para los inquilinos y los propietarios
La Ventanilla Única proporcionará a los propietarios servicios financieros, técnicos, jurídicos y de sensibilización, respondiendo al principal reto del sector: el split incentive dilemma.
Además, el proyecto se pondrá en marcha con el desarrollo de tres pilotos en Madrid en diferentes tipos de propiedades que serán:
- Edificios multifamiliares de propietarios institucionales (130 viviendas, 580 habitantes).
- Viviendas unifamiliares dispersas de gestores institucionales (5 viviendas, 22 habitantes).
- Viviendas unifamiliares de pequeños propietarios (5 viviendas, 22 habitantes).
Los pilotos permitirán validar un modelo escalable a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la calificación energética de los inmuebles desde la clase E a la clase B, además de testear esquemas innovadores de financiación. Cada piloto incluirá diagnósticos energéticos, implementación de mejoras (aislamiento térmico, sistemas renovables), monitoreo y evaluación, así como la recopilación de los datos conseguidos para implementar los roadmaps.
✕
Accede a tu cuenta para comentar