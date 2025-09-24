ASVAL impulsa la rehabilitación energética como palanca para viviendas asequibles

ASVAL, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler en España, ha presentado el proyecto Life Inspire-US que, junto con Testa Homes, Fundació EuroPace, Almond Real Estate, UIPI (Unión Internacional de Propiedad Privada), URBHE y la Universidad de Alicante, tienen como objetivo facilitar la rehabilitación energética de viviendas en alquiler particular en España.

El proyecto se enmarca en el programa LIFE-Clean Energy Transition de la Comisión Europea, y busca ofrecer soluciones integrales para mejorar la eficiencia energética, el confort, la accesibilidad y la seguridad en viviendas en alquiler, contribuyendo así a la descarbonización del sector residencial. El proyecto tiene una duración de 36 meses y finalizará en 2028.

“Nuestro objetivo es desbloquear el enorme potencial de rehabilitación del parque de vivienda en alquiler en España. Con INSPIRE-US, queremos poner a disposición de propietarios e inquilinos un servicio innovador, ágil y accesible, que facilite el acceso a financiación, asesoramiento técnico y acompañamiento integral durante todo el proceso”, explica Helena Beunza, presidenta de ASVAL.

Entre los objetivos del proyecto destaca:

Mejorar la eficiencia energética de viviendas privadas en alquiler

Facilitar la toma de decisiones entre copropietarios y fomentar la participación de los inquilinos

Crear asociaciones público-privadas para garantizar la sostenibilidad del servicio

Reducir cargas financieras, logísticas y legales en los procesos de rehabilitación

Promover la rehabilitación energética en barrios vulnerables

INSPIRE-US es un proyecto que además cuenta con un Consejo Asesor, integrado por seis expertos entre los que se encuentran: Julio Cesar Tejedor Bielsa (catedrático de Derecho Administrativo), Bruno Sauer (CEO Green Building Council España), Ines Leal (especialista en sostenibilidad y ciudades inteligentes), José Antonio Granero (arquitecto y líder en planificación urbanística y regeneración), Juan Palacios (Assistant Professor Maastricht University School of Business and Economics) y Luiskar Delgado (presidente de AVS Euskadi).

Ventanilla única: una solución para los inquilinos y los propietarios

La Ventanilla Única proporcionará a los propietarios servicios financieros, técnicos, jurídicos y de sensibilización, respondiendo al principal reto del sector: el split incentive dilemma.

Además, el proyecto se pondrá en marcha con el desarrollo de tres pilotos en Madrid en diferentes tipos de propiedades que serán:

Edificios multifamiliares de propietarios institucionales (130 viviendas, 580 habitantes).

Viviendas unifamiliares dispersas de gestores institucionales (5 viviendas, 22 habitantes).

Viviendas unifamiliares de pequeños propietarios (5 viviendas, 22 habitantes).

Los pilotos permitirán validar un modelo escalable a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la calificación energética de los inmuebles desde la clase E a la clase B, además de testear esquemas innovadores de financiación. Cada piloto incluirá diagnósticos energéticos, implementación de mejoras (aislamiento térmico, sistemas renovables), monitoreo y evaluación, así como la recopilación de los datos conseguidos para implementar los roadmaps.