Dia celebra 40 años en Castilla y León y rinde homenaje a su gastronomía

Dia celebra cuatro décadas al lado de los clientes de Castilla y León, donde cuenta con cerca de 200 tiendas y un canal online que llega al 70% de los hogares castellanoleoneses, refuerzan su apuesta por un modelo de proximidad que contribuye a generar valor para la economía local, impulsar el empleo y el emprendimiento y fortalecer el tejido económico y social de la región.

Desde las grandes capitales hasta los pueblos más pequeños, las tiendas Dia forman parte del paisaje cotidiano de Castilla y León desde 1985. De hecho, en Segovia (Cantalejo), aún sigue en funcionamiento una de las tiendas más antiguas de la región, en este caso inaugurada en 1987. Actualmente, la compañía genera empleo directo y a través de franquicias para más de 2.000 personas en la comunidad y se apoya en cerca de 100 proveedores locales para ofrecer a sus clientes un surtido de la máxima calidad y a precios asequibles.

En 2024, la actividad de Dia aportó una estimación de más de 567 millones de euros a la economía regional, un 0,8% del PIB castellanoleonés, como refleja el Informe de Impacto de Dia en España 2024 elaborado para la compañía.

Además, el impacto total sobre el empleo en la región se eleva a más de 8.000 personas, lo que supone cerca de un 1% del total de ocupados en la comunidad autónoma.

A esto se suma el positivo impacto de la compañía sobre la cadena de suministro castellanoleonesa que, en términos de valor añadido bruto, asciende a más de 312 millones de euros y el soporte de más de 5.000 empleos en sus proveedores directos y en el resto de la cadena de valor.

Este crecimiento se refuerza con la próxima puesta en marcha del nuevo centro logístico de León, de 64.000m², que abastecerá a 300 tiendas y que mejorará la eficiencia operativa y reducirá las emisiones derivadas del transporte.

Pilar Hermida, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Dia España explicaba que “Castilla y León forma parte del ADN de Dia. Aquí hemos crecido junto a nuestros clientes, proveedores y franquiciados, generando empleo y contribuyendo al desarrollo de la economía local. Por eso hemos querido celebrar la apertura de nuestra tienda número 200 en la región reconociendo el talento y la gastronomía de esta tierra, que reflejan a la perfección nuestros valores de cercanía y compromiso, trayendo a Madrid sus sabores más auténticos”.

Una cena solidaria con sabor a Castilla y León y la mejor tapa del mundo

Y como todo lo importante merece celebrarse alrededor de una mesa, Dia ha querido rendir homenaje a Castilla y León acercando lo mejor de su gastronomía a Madrid con una cena solidaria que se celebró ayer lunes, 20 de octubre, en su tienda Dia de Núñez de Balboa. Una de sus tiendas más emblemáticas de la capital, que se transformó para la ocasión en un espacio gastronómico efímero sumándose a la iniciativa Soul Food Nights, en beneficio de Acción contra el Hambre.

El chef vallisoletano Teo Rodríguez, del restaurante Trasto y creador de la mejor tapa del mundo, Pucela Roll, fue el encargado de elaborar un menú con productos Dia inspirado en los sabores castellanoleoneses, combinando tradición, creatividad y solidaridad en una noche única y demostrando que la alta cocina puede nacer de la sencillez cuando se combinan calidad, cercanía y talento.

El menú ha incluido propuestas creadas en exclusiva para la velada, entre ellas el icónico Pucela Roll, un bocado crujiente y delicado que conquistó el título mundial, junto con otras elaboraciones que fusionaron productos cotidianos con técnicas de autor, reflejando la versatilidad y el sabor de la cocina castellanoleonesa en clave contemporánea.