Este pueblo sevillano ha registrado la temperatura máxima más elevada en España

La estación de Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla, llegó a registrar temperaturas de 43,9 grados el miércoles, la máxima más elevada detectada en España en plena ola de calor que, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), llegará probablemente a su final el lunes. En Fuentes de Andalucía casi se rozaron los 44 grados por la tarde, a las 16:10 horas, seguida muy de cerca de Almonte, en la provincia de Huelva, donde la máxima alcanzada a las 14:50 horas fue de 43,8 grados.

Los termómetros registraron también valores inusualmente elevados en Morón de la Frontera y Tablada, ambas estaciones situadas en Sevilla, con picos de 43,4 y 43,3 grados respectivamente y se llegó a otras cotas de calor significativas, con 43,1 grados y 43, en Mérida (Badajoz) y en el Aeropuerto de Sevilla. Los valores rebasaron también los 42 grados en Montoro, en la provincia de Córdoba, donde el termómetro registró 42,9 grados, mientras que en otras zonas de Sevilla -Carmona, Carrión de los Céspedes y Tomares, Zaudín- se registraron ayer 42,6, 42,5 y 42,5 grados respectivamente.

Por otro lado, en la lista de mínimas alcanzadas el miércoles, la Aemet ha notificado que la estación de Cap de Vaqueira, en Lleida, marcaba 8,7 grados de mínima a las 22:10 horas, seguida de Pradollano, Parque Nacional de Sierra Nevada, en Granada, con 9 grados a las 06:50 horas. En Port Ainé (Lleida), Puerto del Pico (Ávila) y Vall de Boí (Lleida) los termómetros marcaron de mínima 9,3, 10,9 y 11,0 grados respectivamente.