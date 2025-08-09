Esto significan las siglas "Q+" que el PSOE ha eliminado de LGTBIQ+

La Comisión de Ética y Garantías del PSOE ha vuelto a apoyar a las feministas clásicas del partido lideradas por Carmen Calvo. Según ha podido conocer La Razón, el PSOE obligará a sus federaciones regionales y a sus altos cargos a asumir las siglas LGTBI, eliminando las referencias al "Q+" por "su significado misógino, ultraliberal y antifeminista.

Ya en noviembre de 2024, el Congreso Federal del PSOE aprobó eliminar Q+ de las siglas LGTBIQ+ para borrar las referencias al término "queer", que hacen alusión a las distintas orientaciones sexuales o identidades de género. Sin embargo, varias federaciones desafiaron al partido y recuperan las siglas completas 'LGTBIQ+'-

Qué significa LGTBIQ+

El acrónimo LGTBIQ+ es la evolución del término LGB (lesbianas, gais y bisexuales), que se adoptó en los años 90 para representar las diferentes orientaciones sexuales. Cada letra tiene un significado y representa una identidad de género, una expresión de género o una orientación sexual.

De esta forma, la letra "L" hace referencia a las lesbianas, las mujeres que sienten atracción afectiva y sexual hacia otras mujeres

La letra G representa a los gais (en inglés). Es decir, los hombre que se sienten atraídos por otros hombre.

La letra "T" hace referencia a las personas transgénero. Este término engloba a aquellas personas cuya identidad de género no coincide con la que se les asignó al nacer y no tiene que ver con su orientación sexual. En algunos casos, las personas trans o transgénero optarán por pasar por una transición social, legal y/o médica para poder vivir de acuerdo con su identidad de género, según indica Amnistía Internacional.

La letra "B" se refiere a las personas bisexuales, las que sienten atracción afectiva o sexual tanto por personas de su mismo sexo como del opuesto.

La letra "I" hace referencia a las personas intersexuales. Es decir aquellas que nacen con características biológicas de ambos sexos y no tiene que ver con su identidad de género ni su orientación sexual.

La letra "Q" simboliza la palabra "queer" (sin etiquetas). Se refiere a las personas que no quieren ser catalogadas con las etiquetas tradiciones.

Por último, el símbolo "+" incluye a todas aquellas personas que no se sienten representadas por ninguna de las siglas anteriores. En este concepto tan amplio se incluyen las personas con género fluido, no binarias, pansexuales o asexuales.