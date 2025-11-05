Exaccta Xpens: la app que ayuda a las empresas a evitar los "gastos fantasma"

Los llamados gastos fantasma son aquellos pequeños importes que, por no registrarse correctamente, se pierden en la contabilidad y suponen una fuga silenciosa de recursos para las empresas. Una comida de trabajo sin ticket guardado, un taxi sin factura o un recibo traspapelado pueden suponer miles de euros anuales no contabilizados ni deducidos.

Para dar respuesta a este problema, Exaccta Xpens ha desarrollado una aplicación que digitaliza y automatiza la gestión de gastos, evitando la pérdida y mejorando el control financiero. Con un simple gesto, tomar una foto desde la app móvil, escanea tickets y facturas, los clasifica automáticamente y envía la información organizada al departamento contable en tiempo real. De esta forma, se reducen los errores administrativos, se gana en control financiero y se eliminan los gastos fantasma.

Recuperar el IVA de forma sencilla

Uno de los beneficios más destacados de la herramienta es su capacidad de convertir tickets simples en facturas nominativas con el IVA desglosado, lo que permite a las compañías deducir impuestos que, de no ser así, se perderían. El resultado es un ahorro tanto en tiempo como en dinero.

Inteligencia Artificial aplicada a la contabilidad

La versión 3.0 de Exaccta Xpens incorpora un motor de Inteligencia Artificial con Reconocimiento Inteligente de Caracteres (ICR) que captura los datos clave de cada documento y se adapta a los procesos internos de cada empresa. Esto garantiza una visibilidad total de los gastos y un mayor control por parte de los supervisores financieros.

Confianza de grandes empresas y homologación oficial

Con más de 30.000 usuarios activos, compañías como ING Bank, Aegon, Continental, Roche, Zambon, Scania o Securitas Direct ya confían en esta solución. Además, la aplicación cuenta con la homologación oficial de la Agencia Tributaria (AEAT) y de las haciendas forales del País Vasco y Navarra. También está preparada para operar en Francia, Italia y Portugal, ofreciendo garantías de transparencia y fiabilidad a nivel internacional.