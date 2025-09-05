Una experta en maquillaje, sobre la última prohibición de la UE: "Se trata de cosmética con sentido"

Cualquier persona habituada a tratar con mimo sus uñas estará al tanto de la nueva regulaciones de la Unión Europea. Uno de los ingredientes más frecuentes en los esmaltes, el TPO, estará prohibido en los productos que se distribuyan y consuman a partir de ahora. Pero, ¿quiere esto decir que ha llegado el fin de manicuras como la semipermanente?

Amparo Violero es bióloga y evaluadora cosmética, además de creadora de contenido en redes sociales. A través de su perfil en Instagram (@nuclear.beauty), la experta ha desvelado las verdaderas implicaciones detrás de esta decisión.

Los resultados de los análisis son esclarecedores

Si bien el TPO fue catalogado como 'seguro' hace una década por la UE, existen investigaciones recientes en animales que podrían apuntar a posibles efectos reproductivos. Sin embargo, tal y como recalca Violero, no es lo mismo analizar el peligro potencial de un producto que su riesgo real en el consumidor.

"Un león es peligroso, pero si está a 1.000 kilómetros de ti, tu riesgo es muy bajo", explica a través de una metáfora. A pesar de que el TPO vaya a desaparecer de las manicuras semipermanentes, son varios los laboratorios que trabajan con sustancias alternativas que no comprometan la seguridad del usuario a la vez que ofrecen un resultado igual o mejor.

¿Y si he usado ya un esmalte con TPO?

Esta pregunta, aunque normal, no debe ser sinónimo de preocupación. Según la experta, todos los cosméticos comercializados en la UE son seguros cuando se aprueban, por lo que las exposiciones pasadas a este compuesto no son para nada perjudiciales.

"Si mañana surge evidencia sobre un ingrediente, la UE lo restringe o lo prohíbe rapidísimamente", destaca Amparo Violero, afirmando que se trabaja rápido a la hora de proteger al ciudadano de cualquier tipo de riesgo. Como ella misma concluye, "no se trata de pánico, se trata de cosmética con sentido".