Un experto en ahorro energético revela el precio exacto por usar el aire acondicionado en verano: esto es lo que cuesta cada día

Agosto se acerca cada vez más a su fin, y con ello empieza a notarse un ligero pero importante descenso de las temperaturas. España y Europa empezarán durante las próximas semanas la transición hacia el otoño, y muchos hogares comenzarán a cambiar los ventiladores por los calefactores, entre otras cosas.

Sin embargo, es importante mantenerse en el presente y recordar la gran utilidad que están teniendo dispositivos como el aire acondicionado para mantenernos frescos en estos días de calor. Es por ello que para muchos, la factura de la luz en verano es un temible adversario. En este artículo te contamos cuánto vale usar a diario este electrodoméstico y cómo calcularlo.

Cálculo por potencia

En primer lugar, tenemos que saber que el aire acondicionado es un aparato tipo split. Esto quiere decir que está conformado por dos unidades de funcionamiento: una externa, en este caso el condensador, y una interna, que vendría a ser el evaporador. Es importante conocer este dato porque es a partir de la potencia del split que podremos aproximar el gasto diario del aire.

Conocido en TikTok como Energía Justa, este creador de contenido ayuda a sus más de 34.000 seguidores a saber el precio exacto de la luz cada día. Según explica, un aparato split estándar consume de media entre 1 y 1,3 kW por hora. Los hogares españoles usan el aire acondicionado entre 8 y 12 horas al día, por lo que de media la cifra se quedaría entre 10 y 13 kW.

La semana pasada, el kWh salía a 15 céntimos, por lo que haciendo las cuentas, el precio del aire al día es de 1,95 euros. Por lo tanto, la cantidad a desembolsar por haberlo utilizado un mes sería de 58,5 euros, una cifra que variaría según el aumento o disminución de su uso.

¿Por qué consume más energía que otros?

Un electrodoméstico tan primordial en la temporada veraniega como lo es el aire acondicionado precisa de mucha energía por varios factores. En primer lugar nos encontramos con la temperatura exterior, importante a la hora de determinar el trabajo que va a tener que llevar a cabo el aparato.

Cuanto mayor calor haga fuera, más tendrá que trabajar el compresor para ajustar la temperatura y refrescar. Esto evidentemente implicará un aumento en el consumo eléctrico y por lo tanto una mayor cantidad a pagar en la factura de la luz. Aunque no sea la opción más cómoda, se recomienda mantener el aire acondicionado entre 24ºC y 26ºC, para así generar un cierto ahorro.

La eficiencia energética del aparato también es esencial a la hora de saber cuánto consumirá nuestro aire acondicionado. Los modelos con etiqueta A+++ están preparados para aprovechar la electricidad de una mejor forma, por lo que su consumo será menor pero sabrán rendir más.