Un experto en fitness, sobre los beneficios de caminar: “Podemos quemar en una hora entre 200 y 500 calorías”

Septiembre siempre es sinónimo de vuelta a la rutina, de nuevos comienzos y por lo tanto nuevas metas a alcanzar. En este último día de agosto, son muchas las personas que siguen planteándose sus objetivos para el día a día. Entre los más frecuentes, como de costumbre, se encuentra la pérdida de peso.

Las dietas milagrosas, los entrenamientos dignos de la milicia y las rutinas que intentan combinar lo tradicional con lo innovador marean a novatos y veteranos, y es completamente normal. Matty Sánchez, experto en fitness, ha compartido para sus más de 2 millones de seguidores de TikTok una práctica que puede ayudar a perder peso y que resulta de lo más sencilla.

Pies para qué os quiero

Caminar es algo que casi todos realizamos de manera cotidiana e incluso inconsciente. Ya sean para ir al trabajo, durante un plan con amigos o simplemente a primera hora de la mañana, los paseos son capaces de favorecer la quema de grasa. "Podemos quemar en una hora entre 200 y 500 calorías", explica Sánchez.

Además de la quema de calorías, caminar permite generar y aumentar el metabolismo propio. Por lo tanto, lo que parece una actividad sin más es en realidad un gran aliado a la hora de mejorar la eficiencia de nuestro organismo y propiciar así un buen consumo de nuestra energía.

Si bien el objetivo de mucha gente a través del ejercicio es conseguir un buen resultado estético, prácticas como caminar permiten mejorar la salud en todos sus aspectos. Si se lleva a cabo con constancia, la circulación sanguínea de nuestro organismo puede verse positivamente afectada.

Por otra parte, el entorno donde realicemos la actividad también ayuda enormemente. Si bien lo importante es caminar con constancia, un entorno natural como escenario de nuestros paseos puede favorecer la liberación de endorfinas y la mejoría en el estado de ánimo.