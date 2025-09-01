Un experto en reformas desvela el error más común al remodelar nuestra cocina: así puedes evitar gastar hasta 2.000 euros

Todos sabemos que tener el hogar de nuestros sueños es una tarea difícil y que requiere de mucho sacrificio. Tiempo, decisiones importantes y cómo no, un montón de dinero de por medio. Lo que al principio puede resultarnos un proceso maravilloso puede tornar en una pesadilla inimaginable, por lo que hace falta mucha cautela en cada parte de la reforma.

Una de las estancias más importantes de cualquier casa es la cocina, y si bien hay múltiples opciones a la hora de estructurarla, un solo paso en falso puede hacer que nos gastemos casi 2.000 euros en vano. De acuerdo con Alejandro Ortiz, experto en reformas y dueño del canal de YouTube 'El Excel de Alex', hay un consejo muy importante para reducir el gasto en la remodelación de nuestra cocina.

Alicatar no es siempre la mejor solución

A la hora de reformar una cocina, una de las opciones más plausibles que el especialista recomienda es el lavado de cara. Es decir, mantener la distribución y estructura principal intacta mientras se remodelan otro tipo de detalles. "Puede consistir en pintar azulejos, colocar un suelo sobre el ya existente, etc.", explica Ortiz.

Sin embargo, en el caso de que nos decantemos en su lugar por cambiar las instalaciones de la cocina, Alejandro hace énfasis en tener en cuenta un detalle: no es necesario realizar el alicatado. "Muchas veces, las tuberías de agua van por la parte baja y lo que rompamos quedará detrás de los muebles de la cocina", justifica el experto para dejar claro que no supondrá ningún problema.

Como solución alternativa, Ortiz sugiere pegar protección en vinilo o el mismo material que la encimera en las paredes de la cocina. "Gracias a ello, esta reforma es muy económica y no vamos a tener problemas [...] Además hemos ahorrado entre 1.500 y 2.000 euros en alicatados", sentencia.