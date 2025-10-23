FOSSA Systems brinda conectividad IoT satelital a Open Cosmos para la Constelación Atlántica

FOSSA Systems ha sido elegida para proporcionar un sistema SatCom IoT, que incluirá cargas útiles, antenas y soporte para todos los satélites siendo desarrollados por Open Cosmos bajo el programa de la Constelación Atlántica Española, promovido por la Agencia Espacial Española (AEE).

Como parte de esta iniciativa nacional, FOSSA enviará las cargas útiles IoT, software, y apoyo continuo a Open Cosmos, el contratista principal del programa. Los satélites serán entregados en 2027, marcando un gran paso hacia el establecimiento de una infraestructura de comunicaciones LEO (Órbita Baja) soberana y segura.

"FOSSA está posicionada como el proveedor líder de SatCom IoT seguro. Este contrato refuerza la necesidad global de sistemas de comunicación soberanos y seguros, que están siendo desplegados por gobiernos e instituciones por todo el mundo. Apreciamos el apoyo y confianza del Gobierno de España a la hora de desplegar este sistema en España", asegura Julián Fernández, CEO de FOSSA Systems.

Impulsando la Conectividad Soberana

La Constelación Atlántica Española representa un paso estratégico para garantizar la autonomía europea en comunicaciones espaciales. Cada microsatélite de la constelación integrará cuatro instrumentos clave a bordo para la recopilación y transmisión de datos terrestres: un sensor de reflectometría GNSS para medir las reflexiones de señales de navegación en la superficie terrestre, un receptor AIS para el seguimiento de embarcaciones y la monitorización de la actividad marítima, cámaras ópticas multiespectrales para la observación global de la Tierra, y la carga útil SatCom IoT de FOSSA, que permite una conectividad segura y eficiente energéticamente para la recopilación de datos in situ en zonas remotas.

La tecnología IoT de FOSSA desempeñará un papel central en esta misión, proporcionando enlaces de datos fiables, soberanos y asequibles para respaldar aplicaciones institucionales y gubernamentales en múltiples sectores.

Impacto Real a Través del IoT

El ecosistema IoT desplegado por FOSSA respaldará una amplia gama de aplicaciones críticas — desde la monitorización ambiental y la prevención de incendios forestales hasta comunicaciones seguras para personal de emergencia y en campo. Estos casos de uso subrayan la importancia de contar con sistemas IoT espaciales accesibles, resilientes y soberanos para las sociedades modernas.

Este hito consolida el papel de FOSSA Systems como habilitador clave de las capacidades europeas de comunicaciones satelitales seguras e independientes.