La Fundación de la UAM y OHLA impulsarán juntos la gestión de residuos en la construcción mediante IA

La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) y la compañía global de infraestructuras OHLA han formalizado un convenio de colaboración para impulsar juntos la gestión de residuos en la construcción mediante Inteligencia Artificial.

Según recoge UAM en un comunicado, el objetivo es el desarrollo del proyecto GIMRIC-IA: Gestión Integral de Materiales y Residuos en la Industria de la Construcción, que busca fomentar la economía circular.

El acuerdo ha sido firmado por la directora general de la FUAM, Da Rocío Schettini del Moral, y el director general de Recursos Corporativos de OHLA, D. Gonzalo Targhetta Reina.

Schettini del Moral ha destacado que "esta colaboración refuerza el compromiso de ambas entidades con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa en el ámbito de la aplicación de la IA a la economía circular".

Por su parte, Targhetta Reina ha destacado el acuerdo como un "paso firme" en la "apuesta por la innovación aplicada a la gestión del medio ambiente en proyectos".

"En OHLA creemos en el potencial transformador de la inteligencia artificial para mejorar procesos como la gestión de residuos en la construcción, y valoramos especialmente la colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid como vía para impulsar el talento investigador y generar soluciones con impacto real en el sector", ha remarcado.

El proyecto GIMRIC-IA está dirigido por el profesor Eduardo Guzmán Ortiz (investigador principal) con la participación de la profesora Marta Torres Polo como investigadora. Ambos pertenecen al Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

GIMRIC-IA tiene como objetivo principal el diseño, desarrollo y validación de una herramienta inteligente capaz de optimizar la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). Esta solución se compone de dos módulos.

Por un lado, motor de predicción basado en IA, entrenado con datos históricos de OHLA, que estima con precisión la cantidad y tipo de residuos generados en cada obra. Por el otro, un planificador logístico inteligente, que propone la forma más eficiente y económica de gestionar dichos residuos, minimizando costes y el impacto operativo.

"Gracias a la colaboración con OHLA, podremos desarrollar y validar herramientas que optimicen la gestión de materiales y residuos desde la fase de diseño, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo una auténtica economía circular en el sector. Este convenio es un ejemplo claro de cómo la alianza entre universidad y empresa puede generar innovación con impacto real", ha destacado la profesora Marta Torres Polo.

Además de los dos firmantes y los profesores de la UAM, al acto de firma asistieron representantes de ambas entidades. Por parte de OHLA estuvieron presentes el director del Área España, Antonio Valadés Cabello; el jefe corporativo de I+D+i, Miguel Ángel Amérigo; el jefe corporativo de Calidad y Medio Ambiente, Ricardo Sánchez; y la responsable de Calidad y Medio Ambiente en la Zona Centro, Isabel Rico Herrero; mientras que por parte de la Fundación UAM participó el director del CAITEC, Iván Manzanares Recio.

Valadés ha afirmado que están "encantados de que se produzcan estas relaciones entre el mundo universitario y la empresa". "Gracias a la Fundación, que hace posible este engranaje, y a todas las personas de OHLA que han contribuido a hacerlo realidad. Contamos con una gran cantidad de datos que ahora podemos poner en valor gracias a la inteligencia artificial, lo que nos permite acometer este proceso tan ambicioso que iniciamos hoy", ha añadido.

Con esta alianza, OHLA se incorpora a la red de entidades colaboradoras Alia2uam, promovida por la FUAM, que busca crear sinergias entre universidad y empresa para el intercambio de experiencias, recursos e innovación.

A lo largo de sus más de 110 años de historia, OHLA ha sido protagonista en el desarrollo de "infraestructuras clave en los principales mercados donde opera". En España, se posiciona como una de las compañías que "más kilómetros de alta velocidad ha ejecutado", además de ser un "referente en la construcción de autopistas, infraestructuras portuarias, obras hospitalarias, hidráulicas, edificación singular y proyectos relacionados con la transición renovable".

Actualmente, es el mayor contratista del Metro de Estocolmo y está llevando a cabo proyectos de relevancia estratégica en países como Noruega y la República Checa. Asimismo, sobresale su presencia en Estados Unidos, donde ha participado en obras de gran envergadura como el metro de Nueva York, el Tren Ligero Purple Line en Maryland y el Puerto de Miami. En Latinoamérica, su actividad incluye proyectos emblemáticos como el Metro de Santiago de Chile, la Carretera Panamericana a su paso por Panamá y la Autopista BR-040 en Brasil.ile o la Autopista BR-040 en Brasil.