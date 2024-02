La hermana de Miguel Ángel, guardia civil fallecido en Barbate: "Cuando llegó Marlaska una pareja me quitó de en medio porque se la iba a liar"

El descontento por el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate el pasado viernes continua y sus familias siguen expresando su malestar con la operación llevada a cabo. Celia, hermana de Miguel Ángel, uno de los guardias civiles muertos, ha intervenido esta mañana junto a su madre, Francisca, en el programa 'Espejo Público' para contar lo sucedido durante la capilla ardiente.

En su intervención con Susanna Griso, aseguró que pidió por favor que cuando llegase el ministro la avisaran, porque ella "no le ponía cara". "Hubo un momento en el que una chica y un chico me cogieron y me dijeron que estaba un poco mal, que saliese con ellos a tomarme algo para relajarme", relató con estupefacción. Sobre la identidad de estas dos personas, declaró que se trataban de una guardia civil y de un político. "Cuando escucharon mi rabia se miraron entre ellos y se dijeron que tenían que sacarme de ahí, porque la iba a liar", comentó Celia mientras confirmó que lo iba a hacer.

"Me consta que mi padre sí que tuvo cuatro palabras con el ministro. Le dijo que su hijo había muerto por falta de medios", afirmó la hermana del fallecido.

Durante el transcurso de la entrevista, la presentadora les preguntó qué sintieron cuando se enteraron por la prensa que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó la operación de "impecable técnicamente e inmejorable humanamente". A esto Francisca, madre del guardia civil, le contestó que era "un mentiroso, igual que su jefe", haciendo referencia a Pedro Sánchez. "Que se ponga el traje de neopreno y se monte en la zódiac él, a ver qué siente", comentó con resignación.

Además, aseguró que Marlaska se acercó a darle el pésame por la pérdida de su hijo porque la pilló "en un renuncio" y no esperaba que lo hiciese. Si no, asegura, no le hubiese permitido que le diese el pésame porque, para ella, Marlaska es "una alfombra donde limpiarse los pies".

"Marlaska se acercó al padre de mi hijo, que es militar, para hacerse la foto poniendo la medalla en el féretro de mi hijo", reseñó Francisca. Además, aseguró que su hijo no hubiese querido eso, ya que él ya "poseía muchas medallas por su trabajo" y con ellas "se había ido". Así, aseguró que su hijo Miguel Ángel se fue con el traje de la guardia civil y sus medallas colocadas.