Hijos de Rivera lanza una nueva cerveza en homenaje a sus 120 años de historia: Rivera Reposada

Hijos de Rivera, la empresa familiar gallega matriz de Estrella Galicia, tiene nueva cerveza: la corporación acaba de presentar Rivera Reposada, una nueva cerveza que pone en valor el legado de la familia que ha liderado el proyecto empresarial a lo largo de generaciones y materializa en una receta única el saber hacer cervecero atesorado durante casi 120 años.

Se trata de un nuevo lanzamiento que viene a completar la gama de cervezas de la compañía con un producto cocinado a fuego lento, en línea con la filosofía de la casa, con un largo proceso de elaboración, fermentación a su ritmo y maduración paciente antes de llegar a las manos del consumidor.

El resultado de esta combinación de tiempo, mimo, maltas Pilsen y lúpulo Sladek es Rivera Reposada, una cerveza llena de matices y con mucho carácter, pero fácil de beber y con una imagen cuidada hasta el último detalle en una botella exclusiva.

Rivera Reposada se dirige a un consumidor que aprecia experiencias cerveceras de calidad, que valora la autenticidad y la diferenciación y está abierto a probar nuevas recetas con personalidad propia.

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, subraya la importancia emocional de este lanzamiento, que “es un homenaje al legado Rivera, a la pasión cervecera que atesoramos en nuestra gran familia desde hace más de un siglo, a la tradición y al saber hacer que hemos custodiado generación tras generación. A las puertas de nuestro 120 aniversario, en 2026, Rivera Reposada es un homenaje para entender que un legado no solo se hereda, sino que se construye cada día, con ambición, con exigencia, con ganas de romper moldes y, sobre todo, con calidad y paciencia exquisitas”.

Tradición familiar

Corporación Hijos de Rivera es una compañía familiar agroalimentaria de origen gallego, independiente y con ambición internacional, especializada en la elaboración, comercialización y distribución de bebidas de alta calidad para crear momentos únicos, con foco en la innovación y en el impacto positivo. Presente en más de 75 países, sus marcas de cervezas, aguas minerales, vinos y sidras más destacadas son Estrella Galicia, 1906, Lupia, Cabreiroá, Fontarel, Agua de Cuevas, Auara, Ponte de Boga y Maeloc. En los últimos años, la compañía ha vivido un crecimiento muy destacado al multiplicar su facturación, que supera ya los 850 millones de euros, y al emplear a más de 2000 personas en todo el mundo.