Un hombre se autopercibe mujer y deja embarazada a una interna en Alicante

En el centro penitenciario de Fontcalent, ubicado en Alicante, ha surgido un caso que ha despertado interrogantes sobre cómo abordar la identidad de género en el sistema carcelario. El protagonista, un recluso con antecedentes penales y con un historial en la prisión, declaró su identidad de género como mujer mientras cumplía su condena en el módulo masculino. Posteriormente, solicitó ser trasladado al pabellón femenino, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que han generado debate y reflexión.

Este caso plantea cuestiones sobre la regulación de la identidad de género en el contexto penitenciario y cómo se equilibra con la seguridad y el bienestar de todos los internos. La solicitud del recluso fue aceptada, y fue trasladado al pabellón de mujeres. Sin embargo, posteriormente se informó que estableció una relación con otra interna, la cual quedó embarazada. Aunque en un principio la presa pensó en interrumpir su embarazo, finalmente no lo hizo. Esto ha generado un cuestionamiento sobre la forma en que se manejan las cuestiones de género en las prisiones y las políticas que rigen este aspecto.

Hasta la fecha, el Ministerio del Interior no ha realizado modificaciones en esta instrucción para adecuarla a la Ley Trans. Según datos de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles españolas hay un total de 79 personas trans (excluyendo Cataluña y el País Vasco). No obstante, aún no se ha proporcionado información sobre cuántos reclusos han solicitado un cambio de género desde la entrada en vigor de la nueva ley.

La Ley Trans, una iniciativa promovida por el Ministerio de Igualdad, se puso en marcha en febrero del presente año, sin embargo, su implementación aún no ha llegado a los centros penitenciarios del país. En el ámbito actual, la instrucción 7/2006 prevalece como regulación en asuntos tales como la asignación de módulos y registros de personas trans en prisión, así como cambios de nombre y acceso a áreas colectivas con la intención de facilitar un "internamiento adecuado", esto bajo el criterio de "preceptivos informes de valoración médica y psicológica" en cada caso.

La normativa vigente en las cárceles españolas permite cambios de módulo o incluso de centro penitenciario para personas trans cuya identidad oficial de género no coincida con su identidad psicosocial, sin necesariamente implicar un cambio en su identidad jurídica. Asimismo, se exige que el personal de la prisión utilice el nombre correspondiente a la identidad de género del interno, excepto en documentos oficiales.