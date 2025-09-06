Iberoamérica rinde homenaje a Miguel de la Quadra-Salcedo en el Congreso "Gracias, Miguel"

Guadalupe, Madrid y Toledo serán las sedes del I Congreso Internacional "Gracias, Miguel", que tendrá lugar del 19 al 22 de septiembre para conmemorar los 40 años del legado y el futuro educativo y cultural del Aula Navegante. Este evento culminará con una audiencia en el Palacio de la Zarzuela, el 22 de septiembre, en presencia de Felipe VI.

Más de 700 antiguos expedicionarios de Amazonas, Aventura 92 y Ruta Quetzal, de 50 países, participarán de forma presencial y online en este encuentro que busca analizar y celebrar el impacto de un proyecto declarado de Interés Cultural por la UNESCO. Bajo el lema "Gracias, Miguel", revivirán y debatirán sobre las experiencias transformadoras que marcaron a generaciones y que han unido a una comunidad internacional dedicada al liderazgo, la cooperación y la educación en valores.

Los expedicionarios reflexionarán sobre su legado y proyectarán el futuro de esta comunidad que ha inspirado a miles de jóvenes a lo largo de 40 años en Madrid, Guadalupe y Toledo casi una década

Respaldo institucional y comité científico: Universidad Pontificia Comillas

Este Congreso cuenta con el apoyo de la Universidad Pontificia Comillas, que ha firmado un convenio de colaboración educativa con la asociación Miguel de la Quadra-Salcedo-Real Virtual Sociedad de Expedicionarios Científicos Ilustrados. La alianza busca fomentar la formación, la investigación y la divulgación científica, con un fuerte compromiso con la sostenibilidad y el diálogo intercultural en la comunidad iberoamericana.

Firmado por el rector de Comillas, Antonio Allende, SJ, y Sol de la Quadra-Salcedo, presidenta de la asociación, este acuerdo contempla actividades conjuntas como programas de prácticas, cursos de grado y máster, y acciones de formación continua. La primera iniciativa será la coordinación del comité científico del congreso en Guadalupe, en septiembre, liderado por las profesoras Henar Pizarro y Teresa Corzo, que reunirá expedicionarios y expertos internacionales para analizar el impacto de estas experiencias pedagógicas.

Programa y Premios

El congreso abrirá con una conferencia inaugural en Casa de América, a cargo de Carmen Iglesias, Directora de la Real Academia de la Historia y la participación de destacadas personalidades del ámbito Iberoamericano, la Armada Española, la Sociedad Estatal V Centenario y León de la Torre, director general de la Casa de América y continuará en Guadalupe, Cáceres con actividades en el Real Monasterio, donde se rendirá homenaje a Miguel de la Quadra-Salcedo, con la participación de figuras como Enrique V. Iglesias, exsecretario general iberoamericano y expresidente del BID.

El evento culminará con la entrega de los Premios Miguel de la Quadra-Salcedo por María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. Además, el domingo 21, los participantes podrán disfrutar del espectáculo "El Sueño de Toledo" en Puy du Fou España, una inmersión en la historia y la cultura que une América y España.

El cierre oficial será una ofrenda floral en la estatua del escultor Víctor Ochoa, modelo de los Premios Miguel de la Quadra-Salcedo, ubicada en las pistas de atletismo en la Universidad Complutense de Madrid, símbolo de su legado humanista y del espíritu que inspira este congreso.

Patrocinadores y colaboradores:

El congreso ha sido posible gracias al patrocinio de las Juntas de Extremadura y Castilla-La Mancha, que han apoyado las expediciones desde sus inicios y de las entidades financieras que históricamente hicieron realidad el sueño de más de 10.000 de 55 países jóvenes como CECA, Santander y BBVA. que serán parte activa del congreso y permitirá un diálogo directo con los expedicionarios para valorar el impacto social y cultural generado por su apoyo. Colaboran también quienes siempre acompañaron a Miguel de la Quadra-Salcedo en su legado como el Real Jardín Botánico, Chocolates Valor y Panamá Yack.

Las inscripciones, presenciales y online, están disponibles hasta el 12 de septiembre en congresoguadalupe25.aulanavegante.com.