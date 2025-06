Imbermind irrumpe en la escena musical con “Never Ending”, una experiencia sonora sin límites

Imbermind, el grupo formado por Edu Imbernón, Luis Clemente, Nico Casal y Álvaro Monreal, irrumpe en la escena musical con fuerza gracias a su álbum debut Never Ending, ya disponible en todas las plataformas digitales. Este trabajo representa un auténtico fin de fiesta interminable, un viaje sonoro que fusiona electrónica, pop y rock con una sensibilidad cinematográfica única.

Lejos de encasillarse en un solo género, Imbermind crea un universo musical donde conviven la oscuridad y la luz, la euforia y la introspección, en una experiencia intensa y emocional. Con seis singles previos -Thousand Miles, Godlike Man, Imbernation, Understand, Fading Lights e It Feels- la banda ha captado la atención de un público ávido de sonidos auténticos y profundos. Inspirados por referentes como Depeche Mode, Jon Hopkins, Pet Shop Boys, RÜFÜS DU SOL, Moderat o Bicep, Never Ending despliega once pistas que conforman un paisaje sonoro envolvente. La combinación de sintetizadores, ritmos pulsantes y letras evocadoras convierte este disco en un viaje entre la pista de baile y la introspección más íntima.

Cada miembro de Imbermind aporta una trayectoria sobresaliente. Edu Imbernón es un DJ y productor con más de 15 años de carrera internacional, con remixes para bandas como The xx, Metronomy, Rufus du Sol, Ry X o WhoMadeWho. Luis Clemente, multiinstrumentista, productor y afinador de pianos, ha trabajado durante más de una década con exitosas bandas del panorama indie. Nico Casal, pianista clásico de formación y compositor de bandas sonoras, fue responsable de la música del cortometraje Stutterer, ganador del Oscar en 2016, además de colaborar con producciones de Netflix, Disney+ y Amazon Prime. Álvaro Monreal, vocalista de la banda, es también productor e ingeniero acústico, con más de 10 años vinculado a proyectos musicales alternativos.

Imbermind es el resultado de la colaboración entre productores con trayectorias distintas pero unidas por una visión común. “Cada uno viene de una parte diferente pero lo que nos une es un ADN musical común”, explica Luis Clemente. El nombre del grupo -una fusión entre “Imber” (Imbernón) y “Mente” (Clemente)-- refleja el origen del proyecto, una idea que se ha estado gestando en la mente de Edu durante años. “Es algo que no solo representa la parte musical, sino también la parte humana de nuestra colaboración”, añade Edu.

Portada del álbum Never Ending La Razón

Con una propuesta ambiciosa y emocionalmente poderosa, Imbermind responde a las tendencias actuales con un enfoque claro: crear música que conecte con las emociones y eleve las pulsaciones. Esta filosofía queda plasmada en el símbolo de la flecha, elegido como imagen de portada de su primer single, que representa ese instante de clímax donde la música te transporta más allá. Never Ending es una montaña rusa de sensaciones que busca capturar ese momento final de un concierto, cuando parece que todo va a terminar pero el ritmo aún te sostiene. “Queríamos que el disco fuese como ese momento en un concierto cuando sabes que el DJ está a punto de acabar, pero el ritmo sigue llevándote más allá”, afirma Edu.

El próximo 23 de junio, Marina Beach Club en Valencia será el escenario del primer concierto de Imbermind en la ciudad, una cita que promete ser tan intensa como inolvidable.. Además, la banda ya ha confirmado su participación en el Brunch Electronik Festival este agosto y anunciará más fechas de su gira en los próximos meses.

A pesar de su enfoque experimental, el grupo ha generado gran expectación con remixes oficiales como el de Depeche Mode, reforzando su conexión con la historia y evolución de la música electrónica. “Queremos que nuestra música llegue a aquellos que nos han seguido durante años, pero también a nuevas audiencias que busquen algo diferente”, concluye Edu. Con un sonido que rompe barreras y un enfoque artístico sólido, Imbermind se posiciona como una de las grandes revelaciones de la música alternativa y electrónica en España.