iVascular celebra 15 años llevando la innovación española en tecnología médica al mundo

La tecnología médica que se hace en nuestro país está de celebración. iVascular, compañía especializada en el desarrollo y fabricación de dispositivos médicos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, cumple 15 años consolidándose como uno de los grandes referentes internacionales en innovación, investigación y producción local.

Fundada en 2010, iVascular ha pasado de ser un proyecto pionero nacido en Barcelona a convertirse en una empresa con presencia en 86 países, llevando la marca España a hospitales de todo el mundo. La compañía ha mantenido un crecimiento constante, ofreciendo un porfolio de productos que abarca soluciones en cardiología intervencionista, endovascular y neurovascular.

Su modelo de integración vertical, que abarca desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación en sus propias instalaciones, ha sido clave para garantizar la máxima calidad y la capacidad de respuesta ágil que caracteriza a la entidad.

iVascular cumple 15 años iVascular

“Cumplir 15 años es un hito que refleja el esfuerzo de todo el equipo de iVascular y la confianza de los profesionales sanitarios que eligen nuestras soluciones día a día”, afirma Lluis Duocastella, CEO y fundador. “Nuestro compromiso es seguir innovando para mejorar la vida de los pacientes y contribuir al avance de la medicina intervencionista”.

Durante este recorrido, iVascular ha lanzado dispositivos pioneros que han marcado un antes y un después en la práctica clínica, además de participar en estudios clínicos internacionales de gran relevancia, convirtiéndose en socio estratégico de hospitales y especialistas de todo el mundo.

Con la mirada puesta en el futuro, la compañía seguirá invirtiendo en investigación, ampliando su capacidad productiva y apostando por tecnologías que transformen la medicina del mañan