Leiva desata la magia en el Marenostrum Fuengirola con un concierto para el recuerdo

Leiva conquistó el pasado sábado el escenario principal de Marenostrum Fuengirola con un concierto inolvidable ante más de 10.000 asistentes, donde presentó su último álbum, Gigante, y repasó los grandes éxitos de su carrera. Una noche mágica marcada por la energía, la emoción y la conexión total con el público.

La velada arrancó con la actuación de Sarria, joven promesa del panorama nacional, que logró calentar el ambiente con carisma y cercanía, preparando el terreno para uno de los momentos más esperados del festival.

Durante casi dos horas, Leiva ofreció un espectáculo impecable, acompañado de su banda y de un despliegue técnico de primer nivel en iluminación y sonido. Temas como Terriblemente Cruel, Sincericidio o No Te Preocupes Por Mí fueron coreados por una audiencia completamente entregada.

Con el Mediterráneo como telón de fondo y el castillo Sohail iluminado, el concierto se convirtió en una celebración colectiva, donde cada canción fue un viaje compartido entre el artista madrileño y su público. La conexión emocional alcanzó su punto álgido cuando Leiva se dirigió a los asistentes con palabras de gratitud:

“Cómo está la buena gente de Fuengirola. ¡Muchas gracias a todos! Ya hemos estado varias veces en este lugar y es flipante verlo tan lleno. Es un agradecimiento increíble. Venimos de tocar en clubes muy pequeños en nuestros inicios y somos conscientes del esfuerzo que supone estar hoy aquí, así que muchísimas gracias. Sudaremos la camiseta para tratar de estar a la altura”, expresó emocionado.

El concierto culminó con un bis inesperado que incluyó su icónica canción Princesas, cerrando por todo lo alto una noche que resonará durante mucho tiempo entre los asistentes.

Este nuevo éxito consolida a Marenostrum Fuengirola como uno de los festivales al aire libre más destacados de Europa, proyectando a la ciudad como un referente internacional en la oferta cultural y musical.