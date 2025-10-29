NATURA llega a las tiendas Douglas e inicia su expansión en España

Natura, líder en belleza y sostenibilidad en Brasil y América Latina, se une a Douglas, la principal cadena de perfumerías de Europa, en una alianza estratégica que marca la entrada de la marca brasileña en el retail físico en España.

Este lanzamiento representa un hito en la expansión internacional de Natura, que ofrecerá al público español una experiencia de belleza sostenible inspirada en la biodiversidad amazónica.

Producto Natura Douglas

En las estanterías de Douglas estarán disponibles las icónicas líneas corporales Ekos Açaí, Maracuyá y Castaña, reconocidas por sus bioactivos de la selva y su compromiso con el desarrollo de las comunidades locales.

Durante los próximos meses, Natura y Douglas planean ampliar la distribución y el portafolio de productos en el país, reforzando el propósito de la marca de unir belleza, innovación e impacto positivo.