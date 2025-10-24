El nuevo nutricosmético bebible para un cabello fuerte, denso y con vitalidad

Seis de cada 10 españoles presentan problemas capilares, y más del 50% de la población gasta más de 50 euros al mes en su cuidado capilar. La creciente preocupación de los consumidores por la salud del cabello y del cuero cabelludo —pérdida de densidad, caída, caspa o sensibilidad cutánea— ha impulsado la demanda de productos especializados.

En un momento en el que la salud y la belleza se entienden como un todo integrado, la nutricosmética capilar se consolida como una de las tendencias más innovadoras del cuidado personal. Estos suplementos orales se han convertido en aliados de las rutinas cosméticas diarias, actuando desde el interior para potenciar la fuerza, el brillo y la vitalidad del cabello.

En este contexto, Luxmetique presenta Hair Beauty, su nuevo nutracéutico bebible diseñado para actuar sobre todas las dianas implicadas en la salud capilar. Gracias a su exclusiva fórmula con 10 activos de alta eficacia, impulsa la renovación y generación de nuevos cabellos, mejora el anclaje folicular, favorece el engrosamiento de la fibra capilar y aporta una luminosidad visible en pocas semanas.

Tres activos patentados con resultados clínicamente demostrados

Entre sus ingredientes estrella destaca AnaGain Nu, un extracto natural de guisante germinado (Pisum sativum L.) que actúa a nivel molecular sobre las células de la papila dérmica, zona clave del folículo piloso. Su mecanismo estimula proteínas esenciales del ciclo capilar:

FGF7, que promueve la proliferación de queratinocitos en la matriz capilar, estimulando la formación de nuevos cabellos.¡

Además, AnaGain Nu presenta un efecto, mejorando la regeneración celular y el estado del cuero cabelludo. Estudios clínicos de la patente demuestran que

Hair Beauty Luxmetique

Tecnología avanzada para una acción integral

La fórmula de Hair Beauty se completa con dos activos patentados de última generación:

SunActive Fe, hierro micronizado y liposomado que mejora la oxigenación y la circulación sanguínea, fortaleciendo los folículos capilares y reduciendo la caída.

OptiMSM, metilsulfonilmetano de pureza 99,9%, fuente de azufre biodisponible que refuerza los puentes disulfuro de la queratina, mejorando la resistencia, hidratación y elasticidad del cabello. Su acción antioxidante y antiinflamatoria protege los folículos del estrés oxidativo y del envejecimiento capilar.

¿Para quién está indicado Hair Beauty?

Este innovador complemento bebible está recomendado para personas que presentan: