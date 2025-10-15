El nuevo protocolo corporal de Cristina Galmiche que combate eficazmente la celulitis y la grasa localizada

“La celulitis no desaparece, pero sí es posible mejorar su visibilidad y devolver a la piel una textura más firme y saludable”, afirma con rotundidad Cristina Galmiche, consciente de uno de los problemas estéticos que más afectan a las mujeres. Por ello, durante los últimos años ha investigado y desarrollado, apoyándose en la aparatología más avanzada, un innovador protocolo corporal antienvejecimiento con ondas acústicas BTL X-Wave y radiofrecuencia, estableciendo un tratamiento efectivo contra la celulitis, la grasa localizada y la flacidez.

Este nuevo protocolo ha sido desarrollado para combatir eficazmente todo tipo de celulitis (acuosa, fibrosa, grasa o mixta), además de tratar la grasa localizada y la flacidez, mientras mejora la circulación sanguínea y linfática. El resultado es una piel con mayor firmeza, elasticidad y una notable mejora en su textura y aspecto rejuvenecido.

Tecnología combinada para resultados visibles

Este innovador protocolo, desarrollado por Cristina Galmiche, consta de sesiones de 60 minutos que combinan dos tecnologías punteras. Primero, las ondas acústicas BTL X‑Wave actúan directamente sobre la celulitis y la grasa localizada, rompiendo los depósitos adiposos, estimulando la microcirculación y favoreciendo el drenaje linfático y la eliminación de toxinas. Además, estas ondas estimulan la producción de colágeno y elastina, mejorando la textura y firmeza de la piel.

En una segunda fase, la radiofrecuencia potencia estos efectos al drenar y reafirmar los tejidos, promoviendo una regeneración dérmica y una piel visiblemente más tersa y elástica.

Un enfoque que va más allá de la superficie

“Sabemos que la celulitis y la flacidez son dos de las principales preocupaciones estéticas de nuestras clientas. Por eso, hemos diseñado un protocolo que no sólo trata el síntoma, sino que actúa sobre la causa. Nuestro objetivo es ofrecer resultados visibles, seguros y duraderos sin necesidad de cirugía ni tiempos de recuperación”, explica Cristina Galmiche.

Este tratamiento corporal se realiza en ciclos de 8 sesiones. Los clientes notan mejoras desde la primera sesión, con resultados que se potencian a medio y largo plazo. “Una de las grandes ventajas de este tratamiento es que es completamente indoloro, no invasivo y sin efectos secundarios, con un claro enfoque antienvejecimiento. Las pacientes no necesitan anestesia, y pueden retomar su rutina habitual de inmediato. Es estética avanzada al servicio del bienestar real”, destaca Galmiche.

Además de remodelar y tonificar la silueta, este tratamiento ayuda a prevenir la aparición de estrías y a mejorar la apariencia de las ya existentes, gracias a su acción sobre el tejido conectivo profundo.