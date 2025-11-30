El origen no humano de la anomalía del Báltico

Desde hace más de diez años, la anomalía en el Mar Báltico ha fascinado a exploradores, científicos y aficionados al misterio. Ahora, el cazatesoros sueco Dennis Åsberg afirma que su investigación ha dado un giro importante: después de 15 años, asegura que la Universidad de Estocolmo ha confirmado que el objeto no es una formación natural, sino algo colocado intencionalmente.

Un hallazgo desconcertante

En 2011, el equipo de Ocean X, liderado por Åsberg y Peter Lindberg, descubrió mediante sonar una extraña estructura circular de unos 60 metros de diámetro, ubicada a 90 metros de profundidad en el Golfo de Bothnia, entre Suecia y Finlandia. Las primeras imágenes sorprendieron por su forma peculiar, que parecía un “platillo volador”, con superficies planas, líneas rectas y ángulos de 90°, algo poco común en las formaciones geológicas.

Desde el principio, el objeto estuvo rodeado de misterio. Los buzos informaron que sus equipos eléctricos fallaban siempre cuando se acercaban: teléfonos satelitales, cámaras, ordenadores de buceo... todo dejaba de funcionar cerca de la anomalía. Incluso hubo problemas con el sonar del robot submarino.

El objeto que no encaja con el lecho marino

Según Åsberg, lo más relevante de su reciente descubrimiento es que, gracias a los datos del subsuelo, ha confirmado que la estructura está apoyada sobre el fondo marino, pero separada de las capas geológicas inferiores, lo que sugiere que fue "colocada" allí, no formada de manera natural.

Este hallazgo es importante porque, si fuera parte del lecho rocoso, tendría más sentido como una formación geológica. Pero según Åsberg, el objeto no solo es geométricamente extraño, sino que está físicamente aislado del terreno circundante.

Geometría misteriosa y fallos electrónicos

Además de su forma circular, la anomalía presenta paredes rectas, corredores en ángulos rectos y una superficie dura y uniforme, lo cual es raro si fuera una roca erosionada naturalmente.

Lo más inquietante, según Åsberg, es el "fallo sistemático" de los aparatos electrónicos: GPS, cámaras y otros equipos dejan de funcionar cada vez que los buzos o sondas se acercan al objeto. Estas anomalías electromagnéticas se han repetido en diversas expediciones.

Materiales extraños y restos orgánicos

Las muestras recogidas en expediciones anteriores han generado controversia. El geólogo Steve Weiner, parte del equipo Ocean X, asegura que encontraron materiales metálicos "que la naturaleza no podría producir por sí sola". Sin embargo, otros científicos, como Volker Brüchert, de la Universidad de Estocolmo, analizaron fragmentos y concluyeron que eran principalmente granito, gneis y arenisca, rocas comunes.

Recientes informes sugieren que también se hallaron rastros de basalto y material orgánico quemado cerca del objeto. Este último dato resulta curioso porque la zona del Báltico en esa área tiene muy baja actividad biológica, lo que hace aún más extraño el hallazgo.

Un mapa del siglo XIV muestra una montaña en llamas donde está la anomalía Espacio Misterio

Mapas antiguos, más preguntas

Uno de los datos más intrigantes que ofrece Åsberg es un antiguo mapa de 1539, que marca una "montaña ardiente" justo en el lugar donde se encuentra la anomalía. Según Åsberg, "los científicos actuales no ven volcanes allí, pero nosotros hemos experimentado fallos extraños. ¿Qué sabían esos antiguos cartógrafos?"

Esta referencia histórica abre la puerta a muchas especulaciones: ¿podría ser un lugar con algún significado simbólico o ancestral? ¿O es simplemente un mito cartográfico que se ha reinterpretado con el tiempo?

Escepticismo científico

Aunque Åsberg asegura que la Universidad de Estocolmo ha "confirmado" su teoría, muchos expertos no comparten su opinión. El geólogo Martin Jakobsson, de la misma universidad, ha afirmado en el pasado que las imágenes podrían ser de arenisca o morrena glacial, formaciones depositadas por antiguos glaciares.

El arqueólogo marino Göran Ekberg también ha señalado que, aunque la forma circular del objeto sea curiosa, la naturaleza puede generar estructuras extrañas por sí sola. Algunos incluso sugieren que todo esto podría ser un truco mediático para atraer fondos a futuras expediciones.

Lo único cierto por ahora es que el Mar Báltico sigue guardando muchos secretos. Y algunos están dispuestos a seguir investigando para desvelarlos.