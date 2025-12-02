Palacio de los Olivos vuelve a ser el aceite picual más premiado del mundo

El aceite de oliva virgen extra de Palacio de Los Olivos ha sido reconocido de nuevo como el mejor AOVE del mundo, manteniendo por noveno año consecutivo su puesto número 1 en el prestigioso EVOO World Ranking. En esta edición, la variedad Picual de la almazara manchega vuelve a situarse en lo más alto, confirmando el momento extraordinario que atraviesa la firma.

El EVOO World Ranking, impulsado por la World Association of Writers and Journalists of Wines & Spirits (WAWWJ), evalúa la calidad de los aceites a partir de los premios obtenidos en los certámenes más importantes del mundo. En cada concurso, paneles de más de ocho catadores expertos realizan valoraciones a ciegas sobre aroma, sabor y calidad global.

La variedad Picual de Palacio de Los Olivos ha logrado acumular más medallas de oro que cualquier otro AOVE, un hecho especialmente significativo tratándose de la variedad más presente en las competiciones internacionales.

Este nuevo reconocimiento refuerza la posición de la marca entre las más destacadas del panorama mundial, con más de 300 galardones obtenidos en concursos de referencia celebrados en ciudades como Nueva York, París, Berlín, Londres, Buenos Aires, Tokio, Roma, Atenas, Tel Aviv, Shanghái, São Paulo, Dubái o Lisboa.

La clave del éxito: tradición, técnica y territorio

El liderazgo de Palacio de Los Olivos no es casual. La finca está situada en los suelos volcánicos de Almagro, un enclave único que confiere una personalidad diferenciada a sus aceites. La recolección se realiza en el punto óptimo de maduración, exclusivamente con aceitunas verdes y en perfecto estado.

A esto se suma un proceso de elaboración muy controlado, basado en la extracción en frío, el control exhaustivo de cada fase y un firme compromiso con la sostenibilidad. La suma de estos factores, junto con un equipo altamente especializado, explica su trayectoria ininterrumpida en el liderazgo mundial desde 2017.

¿Qué hace único a este AOVE?

El Picual de Palacio de Los Olivos es un aceite frutado, verde intenso, con notas a tomate, alcachofa y hierba recién cortada. Su sabor presenta un equilibrio perfecto entre amargor y picor. Además, cuenta con el aval de la DOP Aceites Campo de Calatrava y la certificación de QvExtra Internacional, ambas exigentes en sus estándares de calidad.

La nueva distinción no solo celebra un año sobresaliente, sino que refuerza la posición de Palacio de Los Olivos entre las marcas de AOVE más sólidas y respetadas del mundo.