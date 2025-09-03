El plan de ayuno de 3 días con caldo de huesos que resetea el cuerpo tras el verano

Tras los excesos del verano y con la llegada de la rutina, la marca española Cooldo, especializada en caldos de huesos ecológicos, propone un regreso al equilibrio con su nuevo “Plan Ayuno 3 Días”. Se trata de un protocolo de ayuno modificado de 72 horas que utiliza el caldo de huesos como base nutricional para favorecer un descanso digestivo, recuperar energía y ganar salud.

Impulsado por la empresaria María Goyanes y la dietista Beatriz Rakosnik, este plan recupera una receta ancestral que vuelve a ganar protagonismo en el mundo del bienestar moderno: el caldo de huesos, fuente natural de colágeno, proteínas, minerales y electrolitos.

“Después de las vacaciones, nuestro cuerpo pide un reseteo. El caldo de huesos nos permite hacerlo de forma suave, sin pasar hambre ni sentirnos débiles”, explican desde Cooldo.

¿En qué consiste el “Plan Ayuno 3 Días”?

Durante tres días, se limita la ingesta calórica y se utiliza el caldo de huesos como alimento principal, acompañado de agua, infusiones y hábitos saludables que complementan el proceso. Está especialmente pensado para quienes nunca han practicado el ayuno o buscan una alternativa más amable que los tradicionales ayunos a base de agua, té o café.

Este tipo de ayuno permite activar la autofagia, un proceso natural de regeneración celular, además de mejorar la flexibilidad metabólica, reducir la inflamación, proteger la mucosa intestinal y facilitar una posterior reintroducción de alimentos sólidos de forma saludable.

¿Por qué elegir caldo de huesos para ayunar?