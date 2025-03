Problemas cardiovasculares, priapismo o fibrosis, las consecuencias de automedicarse para la disfunción eréctil

Páginas web de presuntas farmacias que administran medicamentos sin recetas, perfiles de redes sociales que suministran estos productos, mercados y aplicaciones on line y, en cuanto a venta física, gimnasios, saunas, etc. Son diversas las formas de adquirir hoy una medicina sin tener que hacerlo por la vía reglamentaria, esto es, acudir a un médico y, si a éste le parece necesario, facilitar su administración.

Sucede con muchos productos farmacéuticos para distintas dolencias, pero, en especial, con los relacionados con la pérdida de peso, la belleza y, sí, la salud sexual, sobre todo la del varón.

La disfunción eréctil es un problema para que él se suelen buscar atajos y en el que la automedicación, advierten desde Clínicas The Test, puede tener graves consecuencias.

Acaba de suceder con la alarma en relación a la retirada de Vitafer, un complemento alimenticio procedente de Colombia, que el Ministerio de Sanidad ha reportado como peligroso. El motivo: contiene tadafilo, que es un principio activo que pertenece a la clase de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE-5). Su función principal es aumentar el flujo sanguíneo al pene, facilitando así la consecución y mantenimiento de una erección adecuada durante la actividad sexual.

Este medicamento es ampliamente reconocido y utilizado en el tratamiento de la disfunción eréctil junto a otros inhibidores de la PDE-5 como el sildenafilo y el vardenafilo. Estos medicamentos han demostrado “ser efectivos en aproximadamente el 70% de los hombres que los utilizan”.

Accidentes cardiovasculares, priapismo y fibrosis, algunos de los efectos indeseables

Ahora bien, es imprescindible que su uso derive de una consulta médica por distintos motivos. El primero es que tomarlos sin supervisión puede producir efectos secundarios alarmantes como visión borrosa, mareos, dolores musculares y digestivos, pero, más allá de los síntomas existen riesgos de accidente cardiovascular, ya sea en forma de problema cardiaco o de ictus. Todo ello, debido a la presencia de nitratos, que mal administrados, pueden ocasionar una bajada considerable de la presión arterial. Por supuesto, están más que contraindicados para personas que ya padezcan alguna dolencia de esta naturaleza, puesto que pueden agravar el diagnóstico.

Otra consecuencia de la automedicación para la disfunción eréctil es el priapismo, la erección prolongada, que puede ser grave o leve, y si no se trata a tiempo puede convertir en crónicas dolencias como la disfunción eréctil e incluso provocar fibrosis.

Antonio Santos, directo médico de Clínicas The Test, asegura que reciben pacientes que llegan después de automedicarse y que con ello no han hecho sino incrementar sus problemas de salud sexual. En este sentido, el mensaje es claro: los problemas sexuales se tratan en las consultas, de donde se debe salir con un diagnóstico personalizado. Automedicarse con productos comprados online o sin supervisión médica puede conllevar riesgos graves, como interacciones peligrosas con otros medicamentos o el agravamiento de condiciones subyacentes no detectadas.