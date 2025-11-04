La regla de los 19 °C está obsoleta; aquí están las nuevas recomendaciones para la temperatura en la casa según de los expertos

Cada invierno, los hogares se llenan de oportunidades para compartir, para disfrutar de la familia... y para quejarse del frío. Aunque este año hayamos tenido que esperar un poco más para experimentar un notable descenso de las temperaturas en la mayor parte del país, averiguar la mejor temperatura para el interior de nuestra casa sigue siendo un dilema omnipresente.

Desde hace ya casi medio siglo, ha existido la creencia de que el punto idóneo de temperatura se hallaba concretamente en los 19 ºC. Sin embargo, el paso de las décadas y la evolución de las necesidades de cada hogar han desembocado en una nueva reinterpretación de la problemática. Y es que, si bien puede tener sus detractores, ya hay una nueva temperatura estándar.

Una cuestión de adaptabilidad

Antes de entrar en materia, es importante explicar por qué los 19 ºC han pasado a ser una temperatura obsoleta para los meses de invierno. Nick Barber, experto en gestión energética, declara que el enfoque que la sociedad le daba al uso de la energía hace cincuenta años dista mucho del que aplicamos en la actualidad.

"Esta temperatura se definió como un compromiso económico, más que como un verdadero óptimo de confort", explica Barber. Por ello, los expertos han decidido apostar por una temperatura que, si bien no se diferencia mucho de la que suponía antiguamente el consenso, representa un impacto mayor a largo plazo.

El nuevo estándar

Y es que, aplicar una temperatura de 20 ºC parece ser la nueva solución que permite confort y ahorro de forma simultánea. Brad Roberson, especialista en sistemas de calefacción, señala que "la sensación de confort térmico depende de muchos factores, además de la temperatura". Entre ellos se encuentra la temperatura deseada para que el cuerpo humano se mantenga con energía.

Los 20 ºC de la calefacción pueden ayudar a reducir el riesgo de condensación y la aparición de moho. También pueden proporcionar una cierta estabilidad al cuerpo, haciendo que se mantenga en torno a los 37 ºC. Eso sí, aunque se recomienda que la mayoría de las habitaciones se mantengan a 20 ºC, el caso del baño y del dormitorio es excepcional.

En el primero se aconseja poner la calefacción a 22 ºC para evitar un choque térmico al salir de la ducha, ya que pasamos de estar expuestos al agua caliente. Por otra parte, es preferible tener en torno a 18 ºC en nuestra habitación para potenciar el sueño y descansar con mayor facilidad.