Rescatan el cadáver de un hombre en el río Duero a su paso por Zamora

Los Bomberos han rescatado a primera hora de la mañana de este sábado 30 de agosto el cadáver de un hombre de mediana edad en las aguas del Duero a su paso por Zamora, sin que por el momento se conozcan las circunstancias en que se ha producido su muerte.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha detallado que el aviso sobre la localización de este cadáver se ha producido poco antes de las nueve de la mañana.

Como consecuencia de este aviso, el 1-1-2 ha alertado al Centro Coordinador de Emergencias, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de Zamora, a los Bomberos y a Sacyl. Al parecer se trata de un hombre de entre 40 y 50 años, de quien no han trascendido más datos personales, informa Efe.