Siga en directo la mesa de análisis: Semana Internacional de la Electrificación y C&R

LA RAZÓN acoge este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 16:30, la mesa de análisis y debate Semana Internacional de la Electrificación y C&R, que se celebra en Ifema Madrid.

En el encuentro, moderado por la periodista Arantxa Herranz, se analizará la integración de la eficiencia energética, la electrificación y las renovables así como la digitalización y gestión inteligente de la energía.

En la mesa redonda participarán:

- Carlos Ballesteros Barrado, Director General de Anese.

- Óscar Querol, Director General AFME.

- Paula Santos, Directora de Comunidades Energéticas y Electrificación en UNEF.

- José María Raya, Director General de Keyter Intarcon, miembro del Comité Organizador de C&R y VP de AFAR