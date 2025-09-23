Siga en directo la mesa redonda Oportunidades de Inversión

LA RAZÓN acoge este martes un mesa redonda, moderada por el periodista de Onda Cero, Ignacio Rodríguez Burgos, sobre las oportunidades de inversión

Y es que en un mundo donde todo parece "histórico", "inédito" o "sísmico", pocas cosas lo son realmente. Más bien refleja nuestra incapacidad colectiva para procesar la información sin dramatizarla. En este contexto, la experiencia y la templanza de los profesionales de la inversión son clave para separar el ruido de lo verdaderamente valioso. El análisis fundamental, el respeto por la valoración y la paciencia son, hoy más que nunca, esenciales, ya que los gestores activos adquieren un mayor protagonismo en un contexto de incertidumbre económica, inflación volátil e inestabilidad geopolítica.

La volatilidad puede abrir enormes oportunidades para el inversor. Los altibajos del mercado permiten acceder a compañías sólidas con un importante descuento frente a su valor intrínseco, reforzando así la diversificación y la solidez de las carteras de inversión. En este contexto, contar con un inversor o asesor financiero experimentado es clave para transformar decisiones de inversión aisladas en una estrategia coherente, diversificada y fiscalmente eficiente, con acceso a oportunidades que no siempre están disponibles para el inversor particular.

El diseño de carteras diversificadas, alineadas con el perfil de riesgo y objetivos del cliente, optimiza la rentabilidad y protege el capital. Además, brinda acceso a productos exclusivos, ofreciendo acompañamiento a largo plazo para facilitar una estrategia coherente, adaptada a cambios económicos y enfocada en alcanzar las metas financieras de forma segura y eficiente

En este contexto económico, los participantes en la mesa redonda: Jorge Fuentes, gestor de Renta Variable Internacional de Bestinver, Javier García, responsable de Ventas de Iberia de BlackRock, Andrés Allende, gestor de DIP Value Catalyst Fund de A&G y Pablo Gil, trader Influencer, darán su punto de vista sobre si la volatilidad es un riesgo para el inversión,

cómo se comportan los mercados actualmente y qué importancia tienen los desarrollos geopolíticos y macroeconómicos para el inversor a largo plazo, entre otros temas.