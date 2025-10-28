Somos Hijolusa reivindica el poder del deporte como motor de cambio social

Somos Hijolusa se suma como colaborador oficial al 2025 VIRTUS World Futsal Championship, organizado por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Virtus Sport, la federación internacional, el campeonato reunirá a selecciones de los cinco continentes bajo el lema Playing without limits. El evento busca promover la excelencia deportiva y la inclusión a través del futsal, ofreciendo una plataforma global para el talento de los deportistas con discapacidad intelectual.

La compañía leonesa apoyará la organización de este campeonato internacional, reafirmando así su compromiso con los valores del deporte, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

El campeonato, que se celebrará del 29 de noviembre al 8 de diciembre en la Ciudad Deportiva de Torrevieja (Alicante), reunirá a las mejores selecciones del mundo de fútbol sala en una cita que busca visibilizar el talento y la capacidad de los deportistas con discapacidad intelectual, además de posicionar a España como referente internacional en deporte inclusivo.

“En Hijolusa creemos firmemente en el poder del deporte como motor de cambio social. Apoyar un evento como este, que impulsa la inclusión y da visibilidad al esfuerzo y la superación de tantos deportistas, refleja los valores que forman parte de nuestra identidad como compañía”, señaló Carlos Gómez Pérez, Presidente de Somos Hijolusa.

Por su parte, Celia Garrote De Las Heras, directora ejecutiva de FEDDI, ha destacado la importancia de este apoyo: “Estamos muy agradecidos a Somos Hijolusa por sumarse a este proyecto. Su respaldo contribuye directamente a que podamos ofrecer una experiencia deportiva del más alto nivel y seguir impulsando la visibilidad de los atletas con discapacidad intelectual”.

Con esta colaboración, Somos Hijolusa continúa ampliando su implicación en iniciativas sociales y deportivas, en línea con sus valores de cercanía, compromiso y sostenibilidad, y reafirma su voluntad de seguir contribuyendo al bienestar y la inclusión a través del deporte.