Soñar a lo grande con Barbie esta Navidad: imaginación, diversidad y la magia de compartir

Estas Navidades, Barbie vuelve a ser ese regalo especial que va más allá del juego. Desde hace más de seis décadas, la marca ha acompañado a generaciones de niños y niñas, invitándolos a imaginar, a crear y a soñar en grande. Jugar con muñecas Barbie no solo entretiene, también ayuda a desarrollar la empatía, la capacidad de expresión emocional y las habilidades sociales, al poner a los pequeños en el rol de cuidar, compartir y crear historias. En un momento del año en el que se celebra la ilusión y los vínculos, Barbie se convierte en una aliada para fomentar la creatividad y valores positivos a través del juego.

La colección Barbie Fashionistas, además, refleja ese compromiso con la diversidad y la representación. Con muñecas de distintos tonos de piel, tipos de cuerpo, estilos de cabello y condiciones diferentes, la línea ofrece un abanico de referentes más inclusivo que nunca. Este año destaca la incorporación de una muñeca con diabetes tipo 1, que visibiliza y normaliza realidades poco representadas en los juguetes. Así, al regalar Barbie, no solo se ofrece un objeto de juego, sino un mensaje de inclusión, respeto y confianza en que cada niño y niña puede verse reflejado y alcanzar lo que desee.

Muñeca Barbie con caballo y establo, PVPR 89,99€ (+ 3 años)

Barbie con caballo y establo Mattel

Basado en la serie de Netflix “Los Misterios de Barbie: En Busca de la Yegua Perdida”, llega Tornado, un caballo de juguete interactivo con más de 20 sonidos y muchísimas formas distintas de jugar, como alimentarlo, peinarlo y hacer actuaciones. Este caballo de Barbie baila, pestañea, reproduce canciones inspiradas en la serie y hace sonidos divertidos como relinchos, ruidos de masticar, galopadas y mucho más. Los accesorios, como un trofeo, comida, un cepillo y un cubo para comer, permite que los peques echen su imaginación a volar con Barbie y su nuevo amigo, el caballo Tornado. Los colores y la decoración pueden variar.

Barbie Muñeca con armario de ensueño y ropa, Barbie Fab, PVPR 59,99€ (+ 3 años)

Barbie con armario de ensueño Mattel

¡Este Armario de Ensueño de Barbie está repleto de estilos y historias infinitas que los niños pueden crear para Barbie! Abre el armario rosa con brillo para revelar un set de juego de casi un metro de ancho con 2 percheros, más de 20 compartimentos de almacenamiento, un tocador plegable con un espejo desplegable, un espejo de cuerpo entero y un estante para zapatos. ¡Incluso hay una almohada para la mascota! A los niños les encantará vestir a Barbie con más de 25 prendas y accesorios como vestidos, zapatos, collares y un montón de bolsos.

Barbie Deluxe Metallic, PVPR 22,99€ (+ 4 años)

La icónica marca Barbie amplía su universo con la colección Deluxe Style, una propuesta que combina glamour, innovación y las últimas tendencias de moda. Cada muñeca luce telas llamativas, siluetas originales y accesorios exclusivos que reflejan el espíritu de la pasarela en un formato único y coleccionable. Pensadas tanto para jugar con ellas como para coleccionarlas, las muñecas Deluxe Style permiten a niñas, niños y coleccionistas explorar la creatividad a través de la moda, vistiendo a Barbie para diferentes ocasiones llenas de estilo. Con looks que capturan la esencia del diseño contemporáneo, esta nueva serie se perfila como un imprescindible para los amantes de la marca (y de la moda).

Barbie Tú Puedes Ser Muñeca Veterinaria con set a juego, PVPR 39,99€ (+ 4 años)

Barbie veterinaria Mattel

Barbie invita a los más pequeños a descubrir un universo lleno de diversión y cuidado con el nuevo set Clínica Veterinaria. Diseñado para estimular la imaginación, permite a niñas y niños explorar el mundo de la veterinaria y aprender, a través del juego, la importancia de cuidar de sus mascotas. El set incluye una muñeca Barbie con cabello rosa, dos adorables mascotas, una mesa de exploración y diversos accesorios propios de una verdadera veterinaria. Entre sus características más innovadoras, los pequeños podrán crear escayolas realistas para inmovilizar las patas de sus pacientes de juguete y después cubrirlas con vendajes, recreando la experiencia de un auténtico consultorio veterinario. Con esta propuesta, Barbie refuerza su mensaje inspirador: cuando los niños juegan con Barbie, imaginan todo lo que pueden llegar a ser. En este caso, los futuros veterinarios encontrarán en la Clínica un espacio ideal para dejar volar su creatividad y empatía.

Barbie Sirena Mágica Floreciente, PVPR 26,99€ (+ 3 años)

Barbie sirena Mattel

La magia y la imaginación se unen en la nueva muñeca Sirena Mágica Floreciente de Barbie, un lanzamiento que invita a niñas y niños a descubrir un mundo de juego lleno de color y encanto. Con solo deslizar la palanca en su espalda, las flores brotan como por arte de magia desde el corpiño hasta las aletas, creando un espectáculo que puede repetirse una y otra vez. Diseñada para jugar tanto dentro como fuera del agua, esta sirena florece bajo el sol o en el mar, ofreciendo múltiples posibilidades de juego creativo. Su estilo único se completa con flores iridiscentes, aletas de efecto degradado y un accesorio de perlas que adorna su largo cabello rubio con mechas rosadas. Con la Sirena Mágica Floreciente, Barbie continúa ampliando su universo fantástico, invitando a los pequeños a vivir aventuras donde la naturaleza y la fantasía se encuentran en una muñeca llena de diversión.

Barbie Dream Camper Caravana, PVPR 129,99€ (+3 años)

Barbie Dream Camper Mattel

La nueva Dream Camper de Barbie invita a niñas y niños a explorar la naturaleza con siete zonas de juego y más de 60 accesorios. Al desplegarla, se descubren espacios como tienda de campaña, sala de estar, comedor y baño, además de actividades como pescar, relajarse en el columpio o cuidar de un cachorro. El set incluye una barbacoa interactiva en la que los alimentos cambian de color al “cocinarse”, ofreciendo horas de juego y creatividad. Ideal para pequeños aventureros, la Dream Camper se convierte en el compañero perfecto para imaginar infinitas historias al aire libre.

Barbie Signature Holiday, PVPR 65,99€ (+ 6 años)

Barbie signature Mattel

La nueva Barbie Holiday 2025 celebra la elegancia de la temporada navideña con un deslumbrante vestido en tonos dorado y plateado, con falda voluminosa y delicados detalles en tul. El look se completa con pendientes dorados, tacones perlados y su característico cabello rubio peinado con ondas. Diseñada para los coleccionistas, la muñeca llega en un empaque especial que realza su estilo festivo. Incluye soporte y certificado de autenticidad, convirtiéndose en la pieza ideal para regalar o conservar como recuerdo de estas fiestas.

Barbie Signature Coleccionable del 80 Aniversario de Mattel, PVPR 84,99€ (+ 6 años)

Barbie 80 aniversario Mattel

Para conmemorar ocho décadas de historia, Mattel presenta la muñeca Barbie 80 aniversario, un tributo al legado de la compañía que ha inspirado a generaciones a través del juego. La muñeca luce un espectacular vestido brillante con mangas de tul en forma de lazo, sobrefalda y cola, complementado por zapatos color rubí y pendientes largos con la icónica “M” dorada, en homenaje al logotipo de Matty Mattel. Su peinado recogido en moño alto, los labios intensos y las uñas negras visibles bajo guantes transparentes completan un look digno de la alfombra roja. Esta Barbie, perfecta para coleccionistas, irradia glamour y simboliza el espíritu innovador y cultural de Mattel en su aniversario número 80.

Barbie Pop Reveal Dulces Sorpresa, PVPR 26,99€ (+ 3 años)

Barbie Pop Reveal Mattel

La nueva Colección Dulces de Barbie Pop Reveal convierte el momento de abrir un juguete en una experiencia sensorial llena de magia. Cada vaso con temática de postre incluye ocho sorpresas: desde arena moldeable y accesorios ocultos en cubitos de hielo reutilizables hasta una muñeca con aroma dulce y un divertido cambio de color en el rostro. Con opciones como Donut Dreams, Cool Cupcake o Sweet Swirl, cada muñeca llega acompañada de prendas, accesorios y una mascota perfumada, invitando a crear infinitas historias. Para coleccionarlas y dejarse sorprender, estas muñecas ofrecen juego creativo y multisensorial, convirtiéndose en el regalo ideal para niños y niñas a partir de 3 años.

Barbie Party Unboxed, PVPR 26,99€ (+ 3 años)

La nueva serie Barbie Party Unboxed Glam Party convierte el unboxing en una auténtica celebración. Cada set incluye 10 sorpresas ocultas en una pila de 4 regalos que esconden una muñeca, una mascota y accesorios de moda para prepararse para la fiesta. La diversión comienza con una muñeca Barbie con toalla de baño, turbante y mascarilla facial. Al retirarlos, se revela a Red Sparkle, una muñeca con una larga melena rubia ondulada. Las sorpresas continúan al abrir los distintos compartimentos: perfora cada sección con la brocha de maquillaje incluida para descubrir complementos, y destapa el tubo con forma de pintalabios para encontrar un slime de gelatina con un adorable gatito en su interior. Con sus múltiples sorpresas y accesorios, la colección Barbie Party Unboxed Glam Party es el regalo perfecto para niñas y niños a partir de 3 años que disfrutan del juego imaginativo, el unboxing y el amor por las mascotas.