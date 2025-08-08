¿Tiene España demasiados días festivos? Esto es lo que dice el ranking de la Unión Europea

La semana que viene, España entra de lleno en una operación donde el tráfico y los desplazamientos marcan la hoja de ruta. El puente de la Asunción es, cada año, uno de esos momentos de la temporada veraniega donde el turismo y los viajes se multiplican. Pero, como en cualquier calendario, esta fecha no es la única donde este fenómeno hace acto de presencia.

En nuestro país, hay hasta un total de 14 días festivos, donde cinco de ellos son impuestos a libre albedrío por las Comunidades Autónomas. Los nueve extendidos a nivel nacional son: el 1 de enero (Año Nuevo), el 6 de enero (Epifanía), el 1 de mayo (Día del Trabajador), el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta Nacional), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

Tantos festivos hace pensar que nuestro país podría ser líder en tomarse estos descansos obligatorios en el calendario. Sin embargo, las cifras en la Unión Europea muestran que el ranking es mucho más distinto de lo que creemos.

España, fuera del top 10

Como si se tratara de Eurovisión, ni aun creyendo en las posibilidades nuestro país se cuela en los diez primeros puestos. El país que más festivos nacionales posee es ni más ni menos que Eslovaquia, con 15 fechas de descanso en todo el territorio. El podio lo completan Grecia y Malta con 14, mientras que en el top 6 se hayan Portugal, Finlandia y Suecia, con 13 cada uno.

Y es que para encontrarnos con España tenemos que bajar hasta la decimotercera posición. Entre Francia y Países Bajos (10 festivos) e Irlanda (8 días), España se coloca en un puesto bastante curioso; prácticamente estamos en la mitad del ranking. No somos de los países con más festivos, pero tampoco somos de los que escatimamos.